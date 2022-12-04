南投武界奧萬大追楓單車賽 完賽藏巧思車友驚喜

「2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」今登場，吸引500人參加，而由縣府規畫以武界、奧萬大串成的全新原鄉秘境路線，全程65公里沿途能賞楓，還能看到有「上帝的調色盤」之稱的武界滿江紅，完賽還能撿楓葉留念，令車友驚喜。

縣府指出，南投縣自16年前就積極推廣自行車旅遊騎行活動，逐年規畫推出武嶺自行車挑戰賽、塔塔加自行車挑戰賽、紫南宮一騎來發財99.9K環縣自行車賽等，今年更以武界與奧萬大為主軸，發表全新的「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」。

今年與南投林管處合作，首度辦理「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」，今晨從日月潭出發，經環潭公路、卓社隧道、武界部落、曲冰遺址，到奧萬大國家森林遊樂區，全程共65公里，海拔高度最高達1311.45公尺，具挑戰性，更具可看性。

教育處表示，有別過去的運動路線多以清境、武嶺的合歡山軸線為主，「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」走的是有「上帝的調色盤」之稱的武界、「楓的原鄉」奧萬大等秘境路線，除有自然風光，更有法治、萬豐、親愛等原民部落人文風采。

而因「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」是首次舉辦，今年僅吸引約500人參加，但主辦單位在活動中藏巧思，讓參賽車友很驚喜，魏姓車友說，抵達奧萬大完賽，竟能現場挑自己喜歡的楓葉，並護貝入成績證明，這也讓參賽顯得更加有意義。