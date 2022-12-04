【重磅快評】德翔汙染求償雙輸 農委會有贏的策略嗎？

德翔台北貨輪2016年3月10日擱淺石門沿海，溢出重油汙染石門及金山沿海，不僅破壞漁業資源，更嚴重危害海洋生態，只是政府作為消極，非但新北市金山區漁會以漁業受衝擊提民事訴訟二審敗訴，農委會提出的自然生態損害民事賠償，也輸掉一審，敗訴的理由都讓人拍案驚奇，更不知農委會主其事者所司何職？

德翔台北案造成的損失分兩種，直接損失，包含事發當下網漁具受損，德翔賠償600萬元；其次是間接賠償，無法捕魚的損失部分，金山區漁會提出求償1.7億元，生態造成的影響由農委會漁業署求償4.6億元。

漁會向德翔求償 ，一審判決德翔台北須賠償1.62億元。不過，案件上訴後，台灣高等法院認定事故造成海洋汙染，但漁會無法證明所受損害，也不採信漁業署提供的資料，最後判德翔免賠；全案可上訴。

檢視判決，二審逆轉判德翔台北免賠的理由之一是漁獲數量的增減，一審根據農委會漁業署2015年至2017年漁業署的漁業統計年報，金山區2015年度交易數量為1764公噸、交易額3億元，2016年度降為1249公噸、2億9470萬元，2017年度再減為660公噸、1億7417萬元，認定漁獲量受汙染影響而大減，判德翔台北要賠。

但二審捨棄漁業署漁業統計年報，改採新北市統計年報的記載，指金山區2015年產量為452公噸、產值1億元，2016年1141公噸、2億8597萬，2017年2560公噸、1億5763萬元，認為數字不減反增，於是判決德翔台北免賠。

漁業署及新北市年報都是官方的統計年報，但統計基礎不同，其中漁業署漁業統計年報資料是記載魚市場交易量，新北市統計年報所列漁業生產量，以起卸魚貨量為準，因不是所有魚貨都會進入魚市場拍賣交易，有些魚貨被盤商或餐廳收購，魚市場交易的魚貨量值是漁民魚貨量值的一部分，並非全部，但法官只信新北市統計年報，也恐有偏廢。

實際情形是，德翔台北溢出重油汙染的是石門及金山沿海海域，即使2016年及2017年即使漁獲增加，也都是漁民在12浬以外作業所得的漁獲，油汙3浬內的海域，漁獲少得可憐，連沙丁魚都不靠岸，每年出海四艘的蹦火船都只剩一艘，原因就是近海無魚可抓，二審以12浬外增加的漁獲量認為是漁獲不減反增，和汙染沒有因果關係，叫漁民如何能接受？

再看農委會提出的生態損害民事賠償官司，農委會洋洋灑灑提列求償生態損害3.5億元、生態復育費用1.1億元，共4.6億元，但一審就吃了敗仗，主要原因是一審竟是當事人不適格，判決駁回農委會之訴，法官明指農委會職務含漁業損害求償，與漁業資源調查評估與復育，但自然生態部分僅負責調查評估與復育，不含求償工作，無訴訟實施權。

漁會求償不順，農委會更在一審就吃了敗仗，法官講得很清楚，漁業損害求償是漁業署的職責，結果，漁業署丟給漁會獨立奮戰，還打贏一審官司，而自然生態部分，農委會僅負責調查評估與復育，不含求償工作，農委會竟越俎代庖，農委會不是新成立的機關，針對重大汙染事件的司法行動，讓人質疑到底贏的策略在那裡？抑或，農委會自始就沒有策略？