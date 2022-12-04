聽新聞
test
0:00 / 0:00
懷孕染疫胎兒暴風生長 32歲母自然產4365公克女巨嬰
台中32歲何姓孕婦因胎兒生長進度超前，尤其在懷孕5個月時染疫，胎兒暴風生長，經與醫師討論後挑戰自然產，雖然胎兒肩膀稍微偏寬，仍順利生下一名4365公克巨嬰女娃。何姓產婦與丈夫感謝烏日林新醫院醫療團隊的用心、專業，喜迎新生。
烏日林新醫院婦產科醫師阮柏凱說，何姓孕婦超音波檢查時，胎兒生長進度一直都超前一、二周，尤其在懷孕5個月時染疫，僅有輕微症狀，但解隔後回診產檢發現，胎兒暴風成長，產前超音波量發現，胎兒大腿骨長度，竟超過電腦可以預估周數。
阮柏凱說，一般新生兒體重約3000公克，若新生兒過大高於平均值。出生時體重超過4000公克，即為巨嬰。由於何姓產婦孕期無妊娠糖尿病，體重也在合理範圍，推估是因為夫妻身高都比男女平均身高高，尤其女嬰爸爸身高有192公分，體格壯碩。
阮柏凱指出，一般孕婦若被告知胎兒過大，會擔心產程時間拉長、大出血、嚴重會陰撕裂傷，甚至難產，若產前超音波檢查胎兒推估體重超過4000公克，符合「非自願剖腹」健保資格，多數孕婦選擇剖腹。
阮柏凱說明，何姓孕婦產婦選擇自然產，生產時間18小時，生產過程雖然胎兒肩膀稍微偏寬，考驗醫師的臨床經驗與應變能力，中間一度有點難拉出，產後也未有嚴重撕裂傷，很快就能下床活動，氣色與精神也恢復良好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言