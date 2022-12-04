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影／14代列車經典同堂 彰化扇形車庫百年慶將維持動態保存

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影

台鐵今天舉辦彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面，行政院長蘇貞昌更進到CK124蒸汽火車駕駛室，拉起汽笛，火車頭冒起長長濃煙，一圓童時夢想；台鐵重申，彰化鐵路高架化後，彰化扇形車庫仍會維持動態保存，成為活的鐵道博物館。

這14代列車陳列在扇庫股道，除國寶級CK124、CT273、DT668蒸汽火車頭外，還有第1輛柴油火車頭R21與第1輛電氣的E101，以及指定為臺鐵文物車輛的S318現身，見證台灣鐵路從蒸汽、柴油及電力的過程。今天上午10時30開放，扇庫外的大排長龍超過200公尺，一群來自桃園的年輕人從今天零時就來排隊，搶到頭香，更有人專門來買台鐵為這項活動特製的「彰化爌肉便當」。

扇形車庫是火車頭旅館，也負有維修保養功能，庫房建物以調車轉盤為中心，股道呈放射狀，形成一座半圓弧狀車庫，如扇形而得名。台灣在日治時期原有6座扇形車庫，後來陸續拆除，建於1922年的彰化扇形車庫，內有12個股道，目前仍在服役，是全台僅存的扇形車庫，與日本梅小路博物館是亞洲唯二的扇形車庫，縣府在2000年指定為縣定古蹟，今年滿百歲生日，更獲文化部升格為國定古蹟。

針對鐵道迷擔心的彰化鐵路高架化，將衝擊彰化扇形車庫的保存，鐵路局局長杜微表示，未來配合彰化市鐵道高架化，將有3個重點，首先是維持其修理退役火車的功能，其次是做扇形車庫的場域展示，最後是扇庫區域有限，因此規畫之字型的立體聯絡線到高架上，退役的火車就可以藉此運輸到各地進行展示。

彰化縣長王惠美拜託中央能夠繼續支持，大力推廣彰化扇形車庫的觀光，帶動更多觀光人潮，相信彰化扇形車庫能成為國際級的景點。另外，盼了很多年的彰化市鐵路高架化，終於在今年由行政院通過可行性評估，目前由交通部鐵道局進行後續規畫，期待未來中央能夠協助加速進行，讓彰化都市能夠再造，讓彰化更好更美。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，他是搭著火車長大的，對火車有很深的思鄉情感，當時的蒸氣聲，還有燃煤味，就是「思鄉」的感情，當時唸台大時，很想故鄉，就會跑去台北火車站聽聽蒸汽聲，鐵路就是這樣陪著我們一起成長、繁榮。未來台鐵局公司化後，扇形車庫將是一個非常好的行銷商品，而這14列火車也可以成為其周邊商品，讓台鐵更加活化。

蘇貞昌指出，在推動彰化鐵路高架化上，特別要感謝彰化縣長王惠美願意承擔，總經費400億元，中央負擔約300億元，地方100億元，政院會大力支持，相信這也是彰化人的期待，也期許未來，將這個會動、活的火車頭博物館繼續保存下去。

台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
為了一睹14代台鐵列車同堂，彰化扇形車庫外，民排大排長龍超過200公尺。記者劉明岩／攝影巷
為了一睹14代台鐵列車同堂，彰化扇形車庫外，民排大排長龍超過200公尺。記者劉明岩／攝影巷
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影
台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，台鐵14代列車同堂，吸引上千鐵道迷漏夜排隊，共同見證此一經典畫面。記者劉明岩／攝影
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台鐵慶祝彰化扇形車庫啟用百年，行政院長蘇貞昌上了CK124蒸汽火車頭駕駛室，一圓童時美夢。記者劉明岩／攝影

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