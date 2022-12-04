陽明交大醫院後疫情醫療數位研討 邀王必勝等專家出席

國立陽明交通大學附設醫院今天舉行「COVID-19後疫情防治作為和醫療數位轉型」研討，邀請衛福部政務次長王必勝、疾管署副署長莊人祥、國際級專家及國內學者等人出席，探討後疫情防治與醫療數位運用。座談首次採實體與線上直播同步進行的模式，吸引8000多人參與，相當熱絡。

2009年起陽明交大醫院每年都針對重要的醫療議題舉辦國際醫療研討會，近年來面對疫情，院方持續精進與時事接軌，不僅在急重症、醫療科技甚至防疫照護建立不同領域的里程碑，榮獲衛福部「防疫有功獎」及「檢疫所主責醫院貢獻傑出獎」肯定。座談主題的數位醫療是未來趨勢，民眾最熟知的染疫視訊看診即為一例。

醫院表示，2019年11月新型冠狀肺炎疫情迅速蔓延到世界各國，其規模與影響層面之廣，遠超過醫療及公衛專家的預估；危機管理很重要，除了有效的因應策略控制疫情外，仍需採取其他相關政策與措施以防範未來。

研討會中從數位轉型發展趨勢進而探討國內醫療體系的前瞻性發展等多方面向議題，上午數位發展部長唐鳳錄影致詞，王必勝與國立陽明交通大學校長林奇宏到場致詞，會中伊利諾大學香檳分校醫學院院長MarkS.Cohen教授主講數位轉型之應用：現今至未來趨勢。

陽明交通大學楊智傑教授主講：未來醫院醫療體系數位轉型的前瞻發展。美國奧勒岡州立大學公共衛生學系教授紀駿輝主講後疫情時代醫療衛生系統強化與韌性。疾管署副署長莊人祥主講台灣covid-19大流行之應變。

下午時段還有陽明交通大學附設醫院胸腔內科主任張時傑，陽明交通大學國際衛生學程連加恩助理教授，台北榮總高齡醫學中心主任彭莉寗，醫院護理部主任林淑娟等人分享，最後圓桌討論。