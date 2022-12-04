犬貓認養數逐年下降 台北市與民間團體合作為毛小孩尋家

根據農委會統計，2020年遊蕩犬隻數新增15.5萬隻，全國收容所在養量比率平均已達91％，但北市近年犬貓新增收容數卻逐年下降，認養數也減少；另不少民眾反應大同區狗活動區維護不良，憂心狗狗活動有危險。北市動保處表示，已與民間團體合作提高認養數，至於大同區狗活動區今年底將完成維護工作。

統計動物之家2017年至2021年犬貓新增收容數及認領養數，2017年收容犬貓3244隻、認領養數2817隻；2018年新增收容數3062隻、認領養數2759隻；2019年新增收容數2980隻、認領養數2430隻；2020年新增收容數2533隻、認領養數2248隻；2021年新增收容數2088隻、認領養數1979隻；2022年1月至12月3日止，新增收容數1927隻、認養養數1708隻。

北市議員李明賢指出，全台飼養寵物戶數約200萬戶，根據農委會統計，2020年遊蕩犬隻數新增15.5萬隻，全國收容所在養量比率平均已達91％，多個地方縣市收容比例超過100％，但北市近年犬貓收容數及認領養數量卻逐年減少，其中犬隻收容時間較長，最久的狗已收容近9年，要求市府了解收容及認養數下降原因並增加領養成功率。

動保處表示，過去民眾會覺得收養在動物之家的狗貓被安樂死很可憐，因此會積極認養救援，但自從全國實施零安樂死政策後，外界就認為救援的需求下降，認領養數也就逐年減少，目前的解決方式就是補助民間團體，請民間團體協助送養犬貓，每年可送養約400隻。

動保處表示，由於北市2015年起實施TNVR（Trap Neuter Vaccinate Return，誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地／回置）計畫並採精確捕捉，收養的犬隻較為兇猛，但民間團體送養的犬隻多送往果園，性情需親人且適應集體生活，因此一年僅能挑出約10隻送養，數量會比貓少很多。

另北市議員黃郁芬接獲陳情，大同區狗活動區內草皮生長情況不佳、塵土飛揚，尤其是靠出入口區域，草皮被大量踩踏、地面光禿；活動區內也常有樹枝斷枝卻無人清理，民眾憂心狗狗活動時會被斷枝刺傷相當危險，盼市府盡快提出草皮改善相關措施，避免因維護不佳導致毛孩飼主降低使用頻率及意願。