暖冬影響鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重 農民欲哭無淚

台東縣部分鳳梨釋迦受今年暖冬影響，鳳梨釋迦落果情況越來越嚴重，農民欲哭無淚，地方呼籲農政單位因應；縣府農業處表示，請農民先向鄉鎮市公所申報落果狀況，納入農情調查產量推估，並依農業天然災害救助辦法規定，啟動農產業災損查報作業。

台東縣政府農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦產期收成是12月至隔年4月，11月鳳梨釋迦是早收果，原本落果數有限，面積也未達救助標準，但近日持續暖冬、農民反應落果更嚴重，明日將到場會勘災損現況。

「首期果近半數都落果！」卑南鄉釋迦果農楊才松表示，鳳梨釋迦每年都會分期授粉，首期是6月下旬，原預訂11月下旬可採收，但今年遇到暖冬、加上氣候忽冷忽熱，不少鳳梨釋迦在樹上已快速成熟，來不及採收就落果，他所屬產銷班落果達4到5成，部分更嚴重達7成，農民真的欲哭無淚。

卑南鄉新科議員楊招信表示，11月底就接到農民反應，到場後發現的確有不少落果，原本以為只有首期早收果，沒想到這幾天氣溫太高，昨再次進果園發現「嚴重落果」，他憂心今年暖冬將引發後續更多損失，呼籲農民及公部門提早因應。