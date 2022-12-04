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暖冬影響鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重 農民欲哭無淚

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
暖冬造成鳳梨釋迦落果嚴重。記者卜敏正／攝影
暖冬造成鳳梨釋迦落果嚴重。記者卜敏正／攝影

台東縣部分鳳梨釋迦受今年暖冬影響，鳳梨釋迦落果情況越來越嚴重，農民欲哭無淚，地方呼籲農政單位因應；縣府農業處表示，請農民先向鄉鎮市公所申報落果狀況，納入農情調查產量推估，並依農業天然災害救助辦法規定，啟動農產業災損查報作業。

台東縣政府農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦產期收成是12月至隔年4月，11月鳳梨釋迦是早收果，原本落果數有限，面積也未達救助標準，但近日持續暖冬、農民反應落果更嚴重，明日將到場會勘災損現況。

「首期果近半數都落果！」卑南鄉釋迦果農楊才松表示，鳳梨釋迦每年都會分期授粉，首期是6月下旬，原預訂11月下旬可採收，但今年遇到暖冬、加上氣候忽冷忽熱，不少鳳梨釋迦在樹上已快速成熟，來不及採收就落果，他所屬產銷班落果達4到5成，部分更嚴重達7成，農民真的欲哭無淚。

卑南鄉新科議員楊招信表示，11月底就接到農民反應，到場後發現的確有不少落果，原本以為只有首期早收果，沒想到這幾天氣溫太高，昨再次進果園發現「嚴重落果」，他憂心今年暖冬將引發後續更多損失，呼籲農民及公部門提早因應。

縣府農業處表示，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，產期為每年12月至翌年4月，近日農民反映因天候異常，氣溫忽冷忽熱，導致今年6月至7月中旬修剪處理所生產的果園，部分發生抽心落果情況，已提醒嚴重落果農民，先到所在地公所申報，以利公所辦理現勘及查報作業，縣府將依規定向農委會呈報。

今年暖冬效應，12月氣溫仍炎熱，鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重。記者卜敏正／攝影
今年暖冬效應，12月氣溫仍炎熱，鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重。記者卜敏正／攝影
今年暖冬效應，12月氣溫仍炎熱，鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重。記者卜敏正／攝影
今年暖冬效應，12月氣溫仍炎熱，鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 暖冬

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