兒童文學得主促分享 作品反思環境議題

「為什麼人類住的地方不能和動物一人一半呢？」羅慧夫顱顏基金會4日舉辨兒童文學獎頒獎典禮，徵稿主題為「分享」。金獎作品由小三學童邱艾蕓的《你一半我一半》獲得，故事畫出各式動物們都正流著淚搬家，進而讓繪本主角有感而發說，盼世界能透過分享，讓人與動物都能充滿歡笑。

此次得獎作品被演繹成短劇，邱艾蕓的兄妹扮演螞蟻，頭上戴著昆蟲觸角，哥哥激昂說著「我所住的地方被放滿螞蟻藥，我的叔叔、阿姨……」，妹妹坐在地上接著喊出「都GG了」，可愛模樣引發現場哈哈大笑。短劇結束後，現場更突然發出韓國舞曲，台上三位開始勁歌熱舞，畫下一個出人意料的歡快結尾。

銀獎作品則由小二的黃千祐獲得，他更是本次年紀最小的得獎者。他的故事《矮矮森林的米亞》是改編自親身經歷，某次他曾因為身體不適向朋友求助，卻遭到拒絕，千祐對此難過許久，最後在家人的開導下，理解到世事無法強求，且更應該大方分享自己的資源，才能打造更友善的社會。

羅慧夫顱顏基金會董事長翁芬華表示，基金會成立的初衷，對有顱顏缺陷的小朋友提供醫療協助，但過程中常常發現「社會接納度不足」的問題，兒童故事文學獎就是盼藉由小朋友的手，邀請社會大眾認識到，「沒人是完美，接受每一個都是獨一無二的」。

本次獲獎名單除了金獎、銀獎之外，還有三個佳作與三個入圍，故事多元豐富：如佳作《老虎公主的生日派對》讓老虎跳脫兇猛的形象，成為漂亮的公主；入圍作品《外星人來幫忙》則是外星人幫忙主角小恐龍學會分享的重要性，更讓恐龍結交到更多朋友，發揮小朋友的奇思妙想。

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