快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來一周兩波東北季風接力 北部明天冷到15度易有大雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
本周將受兩波東北季風影響，北部局部地區低溫將下探至15度，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有局部大雨。本報資料照片
本周將受兩波東北季風影響，北部局部地區低溫將下探至15度，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有局部大雨。本報資料照片

本周將受兩波東北季風影響，北台灣降溫降雨，中央氣象局表示，周一、周二北部局部地區低溫將下探至15度，周三稍微回暖，但周四又降到16度，北部、東半部未來一周都要留意雨勢，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有局部大雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周天氣受兩波東北季風影響，第一波東北季風今天開始增強，持續到周一、周二，周三才會減弱，氣溫將略微回升，但周四又有下一波東北季風增強，兩波東北季風都導致北台灣稍微降溫，主要降雨區域為北台灣，東半部也有局部降雨，中南部為多雲到晴。

劉沛滕表示，今天東北季風南下，台灣海峽雲量偏多，北部、東半部今天開始出現降雨趨勢，迎風面基隆北海岸、大台北山區甚至桃園地區，早上都有局部降雨，隨著東北季風慢慢增強，將持續為北部、東半部累積雨量。

劉沛滕表示，今天下午東半部、中南部大部分地區天氣為多雲到晴，東半部由於東北季風增強、雲量增加；明後天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭累積雨量將較多，也容易有局部大雨發生情況，中南部仍為多雲到晴。

周三東北季風減弱，劉沛滕表示，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區仍有較大雨勢發生，北部地區則為零星降雨，中南部地區維持穩定天氣。

劉沛滕表示，北部、東半部未來一周都要留意降雨，雖然周三北部雨勢減緩，迎風面東北部、東北角、基隆北海岸地區仍要留意較大雨勢。

劉沛滕表示，今天溫度已經開始往下掉，周一到周二清晨是這波東北季風最低溫的時候，北部低溫預測17度，局部地區可能15、16度，中南部日夜溫差大，白天高溫25、26度，低溫19度；周三氣溫回升不多，北部高溫僅約22度，隨後下一波東北季風影響又持續降溫，低溫可能只有16、17度。

東北季風 低溫 天氣動態

延伸閱讀

北部降雨將更頻繁 專家指明晚到周二清晨冷空氣降溫最明顯

兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨

基隆海港18米耶誕樹點燈成拍照熱點 照亮8年城市蛻變

東北季風增強！明起一周北部有雨 6日清晨再降低溫

相關新聞

北部降雨將更頻繁 專家指明晚到周二清晨冷空氣降溫最明顯

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨晚到今天清晨東北季風逐漸增強，在增強的過程，將台灣海峽及北部海面的低雲推往北部、西半部...

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅昨（3）日在臉書上發文，分享幫一名患者做大腸鏡檢查時，發現大腸裡面有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，令他嚇壞直呼「天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

「班班吃石斑」9縣市學校還沒吃過石斑魚 漁業署：優先調配

石斑魚供應不足，「班班吃石斑」政策可能跳票，無法讓每個班級每學期吃到四次石斑魚，且有些學校已吃過兩次，但全台有九個縣市連...

犬貓認養數逐年下降 台北市與民間團體合作為毛小孩尋家

根據農委會統計，2020年遊蕩犬隻數新增15.5萬隻，全國收容所在養量比率平均已達91％，但北市近年犬貓新增收容數卻逐年...

暖冬影響鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重 農民欲哭無淚

台東縣部分鳳梨釋迦受今年暖冬影響，鳳梨釋迦落果情況越來越嚴重，農民欲哭無淚，地方呼籲農政單位因應；縣府農業處表示，請農民...

獲表揚新北文化獎 孫翠鳳：人生第一座文化獎座 意義非凡

歌仔戲國寶、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳，昨獲新北市長侯友宜頒發2022新北文化獎。孫翠鳳今在臉書感謝粉絲支持和評審的肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。