未來一周兩波東北季風接力 北部明天冷到15度易有大雨

本周將受兩波東北季風影響，北台灣降溫降雨，中央氣象局表示，周一、周二北部局部地區低溫將下探至15度，周三稍微回暖，但周四又降到16度，北部、東半部未來一周都要留意雨勢，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有局部大雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周天氣受兩波東北季風影響，第一波東北季風今天開始增強，持續到周一、周二，周三才會減弱，氣溫將略微回升，但周四又有下一波東北季風增強，兩波東北季風都導致北台灣稍微降溫，主要降雨區域為北台灣，東半部也有局部降雨，中南部為多雲到晴。

劉沛滕表示，今天東北季風南下，台灣海峽雲量偏多，北部、東半部今天開始出現降雨趨勢，迎風面基隆北海岸、大台北山區甚至桃園地區，早上都有局部降雨，隨著東北季風慢慢增強，將持續為北部、東半部累積雨量。

劉沛滕表示，今天下午東半部、中南部大部分地區天氣為多雲到晴，東半部由於東北季風增強、雲量增加；明後天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭累積雨量將較多，也容易有局部大雨發生情況，中南部仍為多雲到晴。

周三東北季風減弱，劉沛滕表示，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區仍有較大雨勢發生，北部地區則為零星降雨，中南部地區維持穩定天氣。

劉沛滕表示，北部、東半部未來一周都要留意降雨，雖然周三北部雨勢減緩，迎風面東北部、東北角、基隆北海岸地區仍要留意較大雨勢。

劉沛滕表示，今天溫度已經開始往下掉，周一到周二清晨是這波東北季風最低溫的時候，北部低溫預測17度，局部地區可能15、16度，中南部日夜溫差大，白天高溫25、26度，低溫19度；周三氣溫回升不多，北部高溫僅約22度，隨後下一波東北季風影響又持續降溫，低溫可能只有16、17度。