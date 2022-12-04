「班班吃石斑」9縣市學校還沒吃過石斑魚 漁業署：優先調配

石斑魚供應不足，「班班吃石斑」政策可能跳票，無法讓每個班級每學期吃到四次石斑魚，且有些學校已吃過兩次，但全台有九個縣市連一次都沒吃過。農委會漁業署今天表示，會全力調配，盡量優先在12月提供還沒吃過的學校。

漁業署今天舉辦「水產品教案徵選頒獎典禮暨成果發表會」，副署長王正芳接受媒體聯訪表示，石斑魚的加工、料理過程相當繁瑣，例如要確保沒有魚刺及安全衛生，才能供應給學校營養午餐，也都有提供料理示範跟建議，目前學童反應都還不錯，會全力調配石斑魚，優先供應給這學期還沒吃到的學校。

由於石斑魚供應不及，是否可能改為「班班好食材」，或是改提供較便宜方便的魚類？王正芳表示，還是會全力調配供應石斑魚，會讓每個班級至少吃到一次，未來也會通盤檢討，檢視供應量生產跟加工狀況。

此外，高雄市長陳其邁昨表示，高雄學校大多已經吃過兩輪，吃到第四輪沒有問題，遭外界質疑各縣市調配進度不一，王正芳僅表示，會全力調配食材供應，滿足學校吃石斑魚的需求。