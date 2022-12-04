世界土壤日 新北景觀處教你植栽如何舊土翻身回春

聯合國大會達成決議在2014年將12月5日定為「世界土壤日」，台灣氣候溫暖濕潤，四季皆有適合的植物能栽種，然而植栽也有枯萎的時候。新北市府景觀處表示，年末大掃除時，與其整盆廢棄，不如讓園藝舊土翻身回春，達到降低環境負荷量，及資源永續利用的目標，一起守護地球。

景觀處說，盆土栽種久了，除了土中養分降低外，可能也會有雜草種子、有害微生物等影響植株生長的不良因子，建議民眾可將舊土收集起來，將枯枝落葉等雜質挑除後，以夾鏈袋或黑色塑膠袋封好，置於日光下曝曬2至3周，並在過程中不時翻面使其均勻受熱，以高溫來去除土壤中可能的有害微生物及雜草種子。

景觀處表示，舊盆土經日曬處理後，建議拌入有機肥料來補充土壤的養分，有機肥可自園藝資材行或農會商店取得，配合照包裝上的指示施用，使植株頭好壯壯，隨著年節將近，推薦民眾可利用翻新的舊土種植莧菜、蔥或小白菜等，給餐桌加菜。

景觀處指出，除將舊土再利用外，盆栽容器也可以重複使用。為了避免內壁夾帶的舊土將原先植株帶有的病原菌傳染給下一株，建議將盆器妥善清潔並曬乾後再行使用，以免發生所謂的「交叉汙染」：也就是原有植株的病源或其他不好的物質，藉由盆器或殘留的土壤傳遞給下一個植株，嚴重時會影響植株生長狀況，不可不慎。

景觀處鼓勵，民眾妥善愛護資源，在體驗居家園藝栽培的同時，可以將有限的資源發揮最大的效用，以循環再利用的方式代替新購，朝著資源永續、環保愛地球的目標更進一步。