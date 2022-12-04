快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界土壤日 新北景觀處教你植栽如何舊土翻身回春

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府景觀處表示，年末大掃除時，與其整盆廢棄，不如讓園藝舊土翻身回春，達到降低環境負荷量，及資源永續利用的目標，一起守護地球。圖／新北市景觀處提供
新北市府景觀處表示，年末大掃除時，與其整盆廢棄，不如讓園藝舊土翻身回春，達到降低環境負荷量，及資源永續利用的目標，一起守護地球。圖／新北市景觀處提供

聯合國大會達成決議在2014年將12月5日定為「世界土壤日」，台灣氣候溫暖濕潤，四季皆有適合的植物能栽種，然而植栽也有枯萎的時候。新北市府景觀處表示，年末大掃除時，與其整盆廢棄，不如讓園藝舊土翻身回春，達到降低環境負荷量，及資源永續利用的目標，一起守護地球。

景觀處說，盆土栽種久了，除了土中養分降低外，可能也會有雜草種子、有害微生物等影響植株生長的不良因子，建議民眾可將舊土收集起來，將枯枝落葉等雜質挑除後，以夾鏈袋或黑色塑膠袋封好，置於日光下曝曬2至3周，並在過程中不時翻面使其均勻受熱，以高溫來去除土壤中可能的有害微生物及雜草種子。

景觀處表示，舊盆土經日曬處理後，建議拌入有機肥料來補充土壤的養分，有機肥可自園藝資材行或農會商店取得，配合照包裝上的指示施用，使植株頭好壯壯，隨著年節將近，推薦民眾可利用翻新的舊土種植莧菜、蔥或小白菜等，給餐桌加菜。

景觀處指出，除將舊土再利用外，盆栽容器也可以重複使用。為了避免內壁夾帶的舊土將原先植株帶有的病原菌傳染給下一株，建議將盆器妥善清潔並曬乾後再行使用，以免發生所謂的「交叉汙染」：也就是原有植株的病源或其他不好的物質，藉由盆器或殘留的土壤傳遞給下一個植株，嚴重時會影響植株生長狀況，不可不慎。

景觀處鼓勵，民眾妥善愛護資源，在體驗居家園藝栽培的同時，可以將有限的資源發揮最大的效用，以循環再利用的方式代替新購，朝著資源永續、環保愛地球的目標更進一步。

園藝 盆栽

延伸閱讀

新北7旬比丘尼疑搶快...穿越分隔島過馬路 遭機車撞飛亡

新北新店晚間機車事故釀1死3傷

500趴2022／CNGreen冬日療癒聖誕森林 人手一盆小植栽

新北土城中央、中華路口科技執法首日　違規爆量、共取締109件

相關新聞

北部降雨將更頻繁 專家指明晚到周二清晨冷空氣降溫最明顯

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨晚到今天清晨東北季風逐漸增強，在增強的過程，將台灣海峽及北部海面的低雲推往北部、西半部...

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅昨（3）日在臉書上發文，分享幫一名患者做大腸鏡檢查時，發現大腸裡面有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，令他嚇壞直呼「天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

「班班吃石斑」9縣市學校還沒吃過石斑魚 漁業署：優先調配

石斑魚供應不足，「班班吃石斑」政策可能跳票，無法讓每個班級每學期吃到四次石斑魚，且有些學校已吃過兩次，但全台有九個縣市連...

犬貓認養數逐年下降 台北市與民間團體合作為毛小孩尋家

根據農委會統計，2020年遊蕩犬隻數新增15.5萬隻，全國收容所在養量比率平均已達91％，但北市近年犬貓新增收容數卻逐年...

暖冬影響鳳梨釋迦落果愈來愈嚴重 農民欲哭無淚

台東縣部分鳳梨釋迦受今年暖冬影響，鳳梨釋迦落果情況越來越嚴重，農民欲哭無淚，地方呼籲農政單位因應；縣府農業處表示，請農民...

獲表揚新北文化獎 孫翠鳳：人生第一座文化獎座 意義非凡

歌仔戲國寶、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳，昨獲新北市長侯友宜頒發2022新北文化獎。孫翠鳳今在臉書感謝粉絲支持和評審的肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。