北部降雨將更頻繁 專家指明晚到周二清晨冷空氣降溫最明顯

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨晚到今天清晨東北季風逐漸增強，在增強的過程，將台灣海峽及北部海面的低雲推往北部、西半部沿岸，導致今天清晨台中以北沿海到平地的雲量偏多，且有飄雨的狀況。

他說，台中以南的沿岸除了有低雲，較內陸的區域有輻射冷卻作用，產生局部的輻射霧，台南有濃霧出現，預計白天隨著風速逐漸增強，中南部的低雲將會減少，北部則持續受到東北季風影響，迎風面的降雨將會更頻繁一些，白天溫度受到陰雨天氣與冷空氣影響無法上升太多，約在20度左右。

這波冷空氣降溫最明顯時間，柯聿寧說，在明晚到周二清晨，北部市區低溫可降至17度左右，局部沿海、空曠地區15-16度，雖然還不到冷氣團等級，但配合大氣中低層較多的水氣，感受上仍濕冷。

他表示，中南部沿海受強風影響也有些涼意，內陸平地則沒有太大變化，白天的高溫仍有27-28度，早晚則有局部輻射冷卻作用，低溫有機會降至16-18度，外出需留意衣著，以適應溫度變化。

周三、周四冷空氣稍減弱，柯聿寧說，中南部白天高溫略上升，低溫則沒有明顯變化，這兩天預計有不穩定的波動通過台灣北部，導致北部仍容易有降雨狀況，白天僅回升1-2度，回溫幅度有限，中部也有少量降雨的機會，南部則是雲量增多。

柯聿寧說，預計周五開始東北季風又會再增強，北部天氣維持陰雨、溫度小幅度下降，預估較明顯的冷空氣於周六南下，周六到下周一清晨北台灣市區平地低溫可降至16度左右，局部沿海空曠地區有機會再下降1-2度。