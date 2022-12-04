台中市水湳水資源回收中心 獲金質獎公共設施維護管理獎

公共工程界最高榮譽「公共工程金質獎」日前公布得獎名單，台中市水湳水資源回收中心獲公共設施維護管理獎佳作，是台中市首座該獎項獲獎的設施。

台中市政府水利局已連續7年獲獎，水利局長范世億表示，獲得該獎項代表各界對台中市水利建設品質肯定，也是支持台中市水利團隊持續精進的最大鼓勵。

范世億表示，台灣旱澇不均的氣候型態漸趨極端，市府秉持「水資源、活化、永續」的理念推動水利建設，水資源回收中心的放流水回收再利用即是台中市重要低碳指標措施，也是再生水運用重要的水源，目前所推動的「水湳水資源回收中心再生水計畫」工程已完成招商，預計民國113年提供每日1萬噸的再生水供中科園區使用，將水湳水資源回收中心轉型成都市的小水庫，往實踐聯合國永續發展目標（SDGs）邁進。

水利局指出，水湳水資源回收中心採地下化設計，上方覆蓋綠屋頂與中央公園的景觀融為一體，提供民眾遊憩空間，水湳水資源回收中心的「薄膜生物處理系統」，如同將一台特大的濾水器裝置在水湳經貿園區，藉由薄膜可過濾掉大腸桿菌等細菌雜質，再搭配後端加氯消毒，淨化出安全無虞的回收水（中水）供市民作為非與人體接觸的沖、澆灌及景觀用水，搭配全國首創社區型中水道系統，每日供給最多約4000噸放流水於水湳經貿園區內使用，並藉由智慧水表有效控管供水情形。