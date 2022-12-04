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台中市水湳水資源回收中心 獲金質獎公共設施維護管理獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市水湳水資源回收中心採地下化設計。圖／台中市水利局提供
台中市水湳水資源回收中心採地下化設計。圖／台中市水利局提供

公共工程界最高榮譽「公共工程金質獎」日前公布得獎名單，台中市水湳水資源回收中心獲公共設施維護管理獎佳作，是台中市首座該獎項獲獎的設施。

台中市政府水利局已連續7年獲獎，水利局長范世億表示，獲得該獎項代表各界對台中市水利建設品質肯定，也是支持台中市水利團隊持續精進的最大鼓勵。

范世億表示，台灣旱澇不均的氣候型態漸趨極端，市府秉持「水資源、活化、永續」的理念推動水利建設，水資源回收中心的放流水回收再利用即是台中市重要低碳指標措施，也是再生水運用重要的水源，目前所推動的「水湳水資源回收中心再生水計畫」工程已完成招商，預計民國113年提供每日1萬噸的再生水供中科園區使用，將水湳水資源回收中心轉型成都市的小水庫，往實踐聯合國永續發展目標（SDGs）邁進。

水利局指出，水湳水資源回收中心採地下化設計，上方覆蓋綠屋頂與中央公園的景觀融為一體，提供民眾遊憩空間，水湳水資源回收中心的「薄膜生物處理系統」，如同將一台特大的濾水器裝置在水湳經貿園區，藉由薄膜可過濾掉大腸桿菌等細菌雜質，再搭配後端加氯消毒，淨化出安全無虞的回收水（中水）供市民作為非與人體接觸的沖、澆灌及景觀用水，搭配全國首創社區型中水道系統，每日供給最多約4000噸放流水於水湳經貿園區內使用，並藉由智慧水表有效控管供水情形。

水利局表示，水湳水資源回收中心操作維護空間的職安環境相較其他汙水處理廠維護強度需求高，水利局及操作維護廠商用心管理，營運至今無職災發生且均維持穩定、優良的放流水質，再獲「第22屆公共工程金質獎」公共設施維護管理獎。

台中市首座金質獎公共設施維護管理獎，水湳水資源回收中心獲肯定。圖／台中市水利局提供
台中市首座金質獎公共設施維護管理獎，水湳水資源回收中心獲肯定。圖／台中市水利局提供

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