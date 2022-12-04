北部濕涼、中南部上看30度 18縣市強風特報

中央氣象局對全台18縣市發布陸上強風特報，東北風增強，明日起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局說，今天東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，白天高溫約21至23度，中南部可以見到陽光，高溫約30度，白天較為溫暖偏熱，至於夜晚清晨各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸留意增減衣物。