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北部濕涼、中南部上看30度 18縣市強風特報

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天迎風面降雨機率增加，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。本報資料照片
今天迎風面降雨機率增加，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。本報資料照片

中央氣象局對全台18縣市發布陸上強風特報，東北風增強，明日起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局說，今天東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，白天高溫約21至23度，中南部可以見到陽光，高溫約30度，白天較為溫暖偏熱，至於夜晚清晨各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸留意增減衣物。

今天迎風面降雨機率增加，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。

中央氣象局對全台18縣市發布陸上強風特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局對全台18縣市發布陸上強風特報。圖／取自氣象局網站

氣象局 天氣動態

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