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26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

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26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

聯合新聞網／ 綜合報導
許秉毅在患者大腸裡發現鉤蟲。圖擷自許秉毅臉書
許秉毅在患者大腸裡發現鉤蟲。圖擷自許秉毅臉書

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅昨（3）日在臉書上發文，分享幫一名患者做大腸鏡檢查時，發現大腸裡面有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，令他嚇壞直呼「天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

許秉毅昨日在臉書上發文，表示一名26歲軍人到中部某營區受訓，結果回來之後一直有拉肚子的情形，而且持續了兩個月，因此到醫院門診求助。

許秉毅透露初步檢查結果顯示，患者的白血球高到每毫升2萬4200顆，「嗜酸性紅白血球」比率甚至高達49％。他坦言這是很異常的情形，大概只有在嚴重過敏或寄生蟲感染才會出現的狀況。

許秉毅提到病人並沒有過敏的現象，進行糞便檢查時，也沒有發現寄生蟲卵。不過，在做大腸鏡檢查時，發現大腸已經有多處紅腫，裡面還有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，「噁心死了！天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

許秉毅談到當患者服用打蟲藥後，腹瀉很快地就消失無蹤了，「他告訴我們，自己是在中秋節吃烤肉之後才開始腹瀉，可能是烤肉被汙染所引起」。他用專業角度反駁對方，「鉤蟲症是經過『皮膚』傳染的」。

許秉毅解釋鉤蟲的幼蟲喜歡群聚在鬆軟的泥土裡，如果人們赤腳走路，幼蟲就有可能從皮膚鑽入，而後沿著血液循環流到肺部，經過氣管爬到咽喉，再掉入腸胃道，最後定居在腸道長成成蟲。在臨床上，鉤蟲可能引起腹痛、腹瀉以及貧血。

許秉毅說上次看到鉤蟲，是在一名30多歲中年人的十二指腸裡，那位病人喜歡接地氣，假日常到山裡赤腳走路，所以才感染到鉤蟲。他也表示「每次看到媒體報導國小或幼稚園老師帶著小朋友當一日農夫，赤腳在田裡種田，都會替他們捏把冷汗！」

在貼文的最後，許秉毅不忘提醒大家，還是要避免赤腳在泥土上走路，以防止寄生蟲感染。另外，如果腹瀉超過兩個禮拜以上，應該接受進一步檢查，了解自己是否遇到了「蟲蟲危機」。

寄生蟲 大腸鏡檢查 腹痛 拉肚子

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