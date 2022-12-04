影／我是你的眼 視障公益路跑在高雄 陪跑員繫繩齊心

第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在高雄市大榮中學開跑，百餘名視障朋友及陪跑員，在一般組鳴槍前1分鐘先出發。主辦單位在一般跑友報名費中每人捐100元，共捐助18萬元給視障團體，響應路跑做公益、健康做善事。

今天的路跑競賽有1700多人參加，分為21公里半馬、10公里挑戰及5公里健康等三組。競賽路線從高雄市翠華路、九如四路出發，北上經雄峰路折返接鼓山三、二路，至蓬萊路折返。而免費參加的視障組，由陪跑員一對一陪同視障跑友完跑全程。

主辦單位高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰表示，這場路跑邀請全台各地的視障朋友免費參加，一起用觸覺、味覺、感覺，來品味高雄的美好，也幫助視障團體參與健康休閒運動，共同打造高雄共融的運動環境。

高雄市長陳其邁表示，今年10月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，就是積極推動「運動平權」。大家響應公益路跑，也感謝志工朋友們的協助，希望大家跑得愉快、跑得開心。

「一般的路跑都是給人健康活力的感覺，視障路跑更多了愛、信任與合作。」中華視障路跑運動協會理事長焦丕康表示，視障路跑是透過視障者和陪跑員共同完成的運動，陪跑員要了解視障跑者生理和心理狀況，還要注意賽道上各種狀況。視障者還要透過團練，陪跑員在旁陪伴，視障者因為看不到，常缺乏信任感，對於未知總是充滿恐懼和擔憂，但是在透過陪跑員的愛，培養信任，展現合作默契。