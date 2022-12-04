快訊

高虹安涉詐領案選後首波偵查 前主任黃惠玟遭約談8小時列被告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／我是你的眼 視障公益路跑在高雄 陪跑員繫繩齊心

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，視障選手和陪跑員提前1分鐘出發。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，視障選手和陪跑員提前1分鐘出發。記者徐如宜／攝影

第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在高雄市大榮中學開跑，百餘名視障朋友及陪跑員，在一般組鳴槍前1分鐘先出發。主辦單位在一般跑友報名費中每人捐100元，共捐助18萬元給視障團體，響應路跑做公益、健康做善事。

今天的路跑競賽有1700多人參加，分為21公里半馬、10公里挑戰及5公里健康等三組。競賽路線從高雄市翠華路、九如四路出發，北上經雄峰路折返接鼓山三、二路，至蓬萊路折返。而免費參加的視障組，由陪跑員一對一陪同視障跑友完跑全程。

主辦單位高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰表示，這場路跑邀請全台各地的視障朋友免費參加，一起用觸覺、味覺、感覺，來品味高雄的美好，也幫助視障團體參與健康休閒運動，共同打造高雄共融的運動環境。

高雄市長陳其邁表示，今年10月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，就是積極推動「運動平權」。大家響應公益路跑，也感謝志工朋友們的協助，希望大家跑得愉快、跑得開心。

「一般的路跑都是給人健康活力的感覺，視障路跑更多了愛、信任與合作。」中華視障路跑運動協會理事長焦丕康表示，視障路跑是透過視障者和陪跑員共同完成的運動，陪跑員要了解視障跑者生理和心理狀況，還要注意賽道上各種狀況。視障者還要透過團練，陪跑員在旁陪伴，視障者因為看不到，常缺乏信任感，對於未知總是充滿恐懼和擔憂，但是在透過陪跑員的愛，培養信任，展現合作默契。

每名視障者和陪跑員間，是由一條繩子引導。焦丕康說，40至45公分長度的「陪跑繩」，在跑步時可以維持穩定引導的距離，太鬆會降低安全性、太緊則會有一股拉扯感，可以讓視障與陪跑員在跑步時有愉快的經驗。

第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在大榮中學開跑，許多視障朋友及陪跑員參加。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在大榮中學開跑，許多視障朋友及陪跑員參加。記者徐如宜／攝影
中華視障路跑運動協會理事長焦丕康表示，視障路跑是透過視障者和陪跑員共同完成的運動，更多了愛、信任與合作；40至45公分長度的「陪跑繩」，在跑步時可以維持穩定引導的距離。記者徐如宜／攝影
中華視障路跑運動協會理事長焦丕康表示，視障路跑是透過視障者和陪跑員共同完成的運動，更多了愛、信任與合作；40至45公分長度的「陪跑繩」，在跑步時可以維持穩定引導的距離。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，市長陳其邁出席鼓勵。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，市長陳其邁出席鼓勵。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動今晨在大榮中學開跑。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動今晨在大榮中學開跑。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，熱心單位捐贈物資。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，熱心單位捐贈物資。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在大榮中學開跑，許多視障朋友及陪跑員參加。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今天清晨在大榮中學開跑，許多視障朋友及陪跑員參加。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，主辦單位將一般組報名費部分捐贈18萬元給弱勢團體。記者徐如宜／攝影
第一屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，今晨在大榮中學開跑，主辦單位將一般組報名費部分捐贈18萬元給弱勢團體。記者徐如宜／攝影

視障 路跑 馬拉松

延伸閱讀

高雄集團婚禮新人使用虛擬攝影棚 不出國也有京都美照

「EYE的玻璃屋」 營業中 沈浸式體驗視障生活

水情要注意！ 高屏溪水量創史上第二低 農業灌溉可正常

永安石斑魚節登場 陳其邁：高雄班班吃石斑沒問題

相關新聞

兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱...

觀光逆差／日觀光客來台冷 景點沒新意「能賣什麼給日本？」

台日邊境十月中旬陸續解封，但雙邊互訪旅次逆差達近三倍，台灣人蜂擁赴日就像「回家」，但日人來台卻相當冷淡。旅遊業者表示，除...

觀光逆差！解封逾月…不見旅客入境潮

邊境解封至今逾一個月，但報復性入境旅遊潮卻未出現。根據交通部觀光局統計，十月十三日解封，直到十一月廿三日止，入境人數僅五...

久旱不雨 台南水情吃緊…減壓供水

南部久旱不雨，台南水情吃緊，已實施夜間離峰減壓供水，高雄現雖供水無虞，但供應大高雄的高屏溪流量也探底，水量創史上第二低，...

咖哩加哪種食材最好吃？網揭「隱藏版」秘方！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「咖哩」相關話題，帶您了解有關網友最愛的10大咖哩食材以及6大咖哩秘方有哪些。

日客不來台／迎首批獎勵團 日客反饋「台灣遊程沒什麼改變」

台日邊境於今年10月中旬陸續解封，但雙邊互訪旅次逆差達四倍以上，台人蜂擁赴日就像「回家」，但日人來台卻相當冷淡。縱使交通部觀光局日前發布新聞稿強調喜迎疫後獎勵旅遊首發團體近百人來台，可負責接待他們的台灣地接旅行社向聯合報數位版透露，團員們來台旅遊後的感受就是「沒有什麼改變。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。