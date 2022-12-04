兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，兩波之間空檔不明顯，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗；北台灣濕涼多雨，感覺很不舒適的天氣，要略作調適。
吳德榮表示，今天東北季風開始南下，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。北部19至22度，中部17至30度，南部19至31度，東部18至29度。
吳德榮說，明天、周二東北季風增強、氣溫降；北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。
周三、周四東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。吳德榮說，周五、周六另一東北季風再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言