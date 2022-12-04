兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，兩波之間空檔不明顯，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗；北台灣濕涼多雨，感覺很不舒適的天氣，要略作調適。

吳德榮表示，今天東北季風開始南下，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。北部19至22度，中部17至30度，南部19至31度，東部18至29度。

吳德榮說，明天、周二東北季風增強、氣溫降；北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

周三、周四東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。吳德榮說，周五、周六另一東北季風再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。