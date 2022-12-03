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農民怨燒稻草怕被罰 就地腐化種菜緩不濟急

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
稻草沒就地腐化，農民需付費雇工載走「處理」。記者簡慧珍／攝影
稻草沒就地腐化，農民需付費雇工載走「處理」。記者簡慧珍／攝影

為了減碳，政府鼓勵農民使用腐化菌替代燃燒稻草，彰化縣很多農民趕著種二期裡作蔬菜，等不及稻草腐化，花錢雇工打包稻草載走，抱怨政策陳義過高不符實際需求；縣政府農業處今天表示，將站在循環農業的立場評估稻草再利用，避免成為農民的負擔。

彰化縣二期稻作收割後，有的農民趕種茄子、豌豆、高麗菜等二期裡作蔬菜，若等稻草腐化到明年元月中旬，那時播種將與春耕撞期，只好紛紛雇工打包稻草載走，每綑處理費40元，每分地要花費400至500元處理，增加農業生產成本。

田中鎮和社頭鄉多名農民抱怨，政府禁止燃燒稻草，補助改用腐化菌腐化處理，立意雖然但效果慢，大概要一個多月到兩個月才能腐化，而且需要用水，二期稻作進入收成期，灌溉水圳幾乎見底，「現在去看灌溉溝有水嗎？」

蕭姓農民說，稻莖裡多少有一些病菌，土壤有病蟲，露天燃燒會造成空氣汙染，可是也會燒死病菌和病蟲，焚燒後的稻莖呈鹼性可中和施用化肥後的酸性土壤，對日後栽種的農作物極有好處，如用腐生菌無法消滅病蟲害，農民希望政府和農業研究單位能找出更好方法處理稻草和增進地力。

縣政府農業處指出，縣政府獲得企業捐贈腐化菌液體，請農民使用腐化菌代替燃燒稻草，一起減碳愛地球，一公頃約產生6千公斤稻草，若不就地腐化，可做為保護樹木或氣化發電的資材，不過稻草質輕蓬鬆，氣化發電效益不如廢棄木材和枯枝，農業處將評估更好的再利用方式，讓稻草變黃金。

農民 二期稻作

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