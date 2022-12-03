嘉義水情轉綠燈 水公司呼籲仍要節約用水

經濟部水利署表示今年下半年7月、8月台灣降雨量為歷史紀錄第二少，明年上半年度用水恐有吃緊之虞，日前宣布嘉義地區水情燈號由正常轉為「綠燈」，但目前尚未進入實質減壓階段，民眾尚無需過於擔憂。台水公司第五區管理處處長蕭淑貞呼籲民眾「有水當思無水之苦」，珍惜有限水資源的使用，養成省水節用的好習慣，讓水多留在水庫，以拉長旱季用水期。

台水公司第五區管理處表示，依據水利署建議之水情燈號對應措施「加強水源調度及研擬措施」，管理處已預先擬妥各項水源調度方案，並持續整備相關供水設施，可確保近期嘉義地區供水無虞，但仍呼籲民眾珍惜水資源。

處長蕭淑貞表示，養成省水節用的好習慣，讓水多留在水庫，以拉長旱季用水期。日常生活中省水方法甚多，一般家庭要做好節約用水工作，可從沖廁、洗衣及沐浴等日常用水著手，其中最直接有效的方法即採用省水器材，並改變用水習慣，例如用水後隨時關緊水龍頭，隨時查看用水設備，防止家戶漏失水量等；工業用戶則可多使用製程回收水、再生水，或設置節水設備。