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東北季風增強！明起一周北部有雨 6日清晨再降低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局表示，明天（4日）起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照
氣象局表示，明天（4日）起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照

中央氣象局表示，明天（4日）起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。下週北部、東半部降雨機率高，6日清晨溫度約降到16、17度，中南部日夜溫差大，早晚較涼。

氣象局表示，明天東北季風開始增強，下周三（7日）會稍微減弱，下周四（8日）會有另一波東北季風，整周迎風面包括北部、東半部降雨機率高。明天北部、東半部，包括基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區持續有雨，且有大雨等級降雨機會，中南部則是多雲到晴。

氣象局指出，溫度部分，今天北部全天約25度，明天會再下降，整天平均約20度，中南部平均為21至23度，白天陽光露臉可接近30度。下周二（6日）北部清晨約降到16、17度，白天高溫可達18、19度；中南部清晨18、20度，中南部達25至27度。7日溫度稍微回升，8日再下降，北部預估清晨約16、17度，整天平均約17至22度；中南部清晨20度，白天約25至27度。

氣象局指出，今（3日）晚至明晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；今晚至明天東南部地區易有長浪發生；明上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

另外，氣象局表示，台灣北部海面（含釣魚台海面）及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級。東北風增強，明（4日）晨起至上午間上述各海面及台灣海峽南部平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級；上午起至下午間台灣附近其他各海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級。

氣象局 馬祖 東北季風

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