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科技金融員工為「硬叩叩一族」 常見頸肩腰背痠痛

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

許多上班族坐在電腦前，緊盯電腦，下班後也常是手機、3C產品不離身，長期下來，全身痠痛，成為「硬叩叩一族」，聯新運動中心主治醫師王凱平表示，科技業、軟體業、金融業、製造業，甚至媒體業等從業人員均是慢性疼痛的高風險群，平常應多伸展、且不要長時間維持同一個動作，企業也應重視員工健康，給予適當的抒壓及物理治療課程。

2021年美國一項研究指出，慢性疼痛的員工平均請假10.2天；無慢性疼痛員工，平均請假是2.8天，相差3.7倍。王凱平表示，員工是公司重要資產，與企業生產力息息相關，因此，企業主除了提供員工定期健康檢查，更需關切員工痠痛毛病。

聯新運動醫學中心主任林頌凱指出，最近幾年深入科技業、製造業等場域，發現超過兩成員工有慢性疼痛問題，且此調查數字可能比實際的數字要高。痠痛好發部位依序為頸肩、腰背、膝蓋。

為此，聯新運醫提出「企業慢性疼痛與運動健檢」解決方案，從最基本的痠痛快篩、肌力檢測、制定訓練計劃、安排講座，並持續追蹤，希望在員工出現五十肩，甚至更嚴重的筋骨損傷問題之前，就能獲得治療，配合四至六個月的個人化物理治療，減輕肩頸等疼痛困擾。

「企業慢性疼痛解決方案」中，疼痛快篩部分包括2大檢測、5大面向，在專業物理治療師的引導及觀察，只需15分鐘，就能從姿勢、肌力、核心穩定、動作控制、關節活動度等層面，找出潛在造成慢性痠痛的原因。並依頸肩、腰背和膝踝等不同的需求，給予特殊的體能訓練及復健課程。

例如，針對不同的痠痛部位，設計5周團體課程，進行脊椎、核心、呼吸、動作控制、穩定性的訓練，並由專業醫師及治療師教導正確伸展。一般來說，3周後就能改善痠痛，王凱平表示，包括台達電等多家上市電子科技大廠、建築設計事務所於接受此方案後，大幅降低員工痠痛感。

環境保護（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）為評估企業永續經營及投資價值的三大指標。林頌凱表示，良好企業應該照顧員工健康，承擔更多社會責任，如果能夠提早預防並減輕員工的職業損傷，除了提升企業形象、維持員工健康，還可提高生產力，一舉數得。

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