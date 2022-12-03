被動免疫 新冠預防藥物可幫免疫功能低下患者補抗體

「外出一定要戴口罩，少去人多的地方.... 」四、五年前接受過腎臟移植的陳先生定期回診時，醫師總這麼叮嚀著，因他術後持續使用免疫抑制劑，免疫功能較差，而疫苗保護效果也差。

所幸指揮中心日前採購長效型單株抗體，提供免疫低下族群一種更有效抵禦病毒感染的利器，透過「被動免疫」方式，降低感染風險，以及減少重症住院機率。

免疫功能低下患者打疫苗保護力不足

台灣移植醫學學會秘書長、林口長庚一般泌尿及腎臟移植科主任王敘涵表示，全台每年接受器官移植手術患者將近五百人，術後必須持續服用免疫抑制劑，自體免疫功能變差，容易感染病毒、細菌，成為易感染族群。

王敘涵說，對於一般民眾而言，接種AZ、BNT、莫德納等新冠疫苗，體內產生抗體，可提高免疫功能預防感染，這屬於「主動免疫」，持續力約在三個月至六個月之間。相較之下，免疫功能低下患者免疫力較差，打了疫苗後，保護效果明顯較差，王敘涵表示，研究證實，器官移植患者施打新冠疫苗後，效力還不到一般人的三分之一。

除了容易感染，免疫功能低下者一旦確診，容易引發重症，死亡風險也遠高於一般民眾，近三年來，全台800多萬人染疫，超過萬人死亡，其中就含眾多免疫功能低下族群。

國內四大族群可打長效型單株抗體防疫

正因如此，王敘涵說，每當器官移植患者回診，進到診間，總習慣囑咐病友務必做好個人防疫。所幸指揮中心於今年九月初宣布，針對免疫低下族群，採購長效型單株抗體，提供免疫功能低下病友一項有效的保護工具。

目前歐盟、美國、日本、南韓、新加坡及泰國等國家，皆是有條件的公費這支長效型單株抗體給特定免疫功能

王敘涵呼籲，符合接種資格的四大類患者，應主動諮詢主治醫師申請施打，透過「被動免疫」的方式給自己多一分的保護，補充六個月的免疫保護。

新冠治療除了口服抗病毒藥物 還有長效型單株抗體

此外，可作為免疫低下族群預防新冠的長效型單株抗體，疾管署日前也核准用於「具重症風險因子且不需用氧」的輕症病患治療。臨床數據顯示，出現症狀後五天內投以長效型單株抗體，可降低住院或死亡風險近七成。王敘涵表示，器官移植病患需持續服用免疫抑制劑，因藥物交互作用，可能無法使用部分現行口服抗病毒藥，新的單株抗體治療方案是多一項防疫武器。

全國免疫低下族群人數眾多，連同接受化放療的癌友、愛滋病感染者、先天性免疫不全及器官移植患者，約超過六十萬人，王敘涵提醒，在疫情期間務必做好個人防護措施，即使目前已解除戶外口罩禁令，仍建議外出時戴好口罩、勤洗手。

目前全台共 45 家醫療院所可申請施打新冠預防藥，詳情請查詢「公費COVID-19複合式單株抗體Tixagevimab + cilgavimab (Evusheld)領用方案」

長效型單株抗體用於預防新冠肺炎，國內緊急授權之適用對象：

1.曾在一年內接受實體器官或血液幹細胞移植

2.接受實體器官或血液幹細胞移植後任何時間有急性排斥現象

3.曾在一年內接受CAR-T治療或B細胞清除治療

4.具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患