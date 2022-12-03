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治癌、失智、心血管疾病 幹細胞臨床治療多樣

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
國內自體周邊血幹細胞的臨床案例明顯增加，2022台灣醫療科技展中，北醫、中山醫與生物科技宣布周邊血造血幹細胞儲存與治療應用狀況。圖／長春藤生物科技提供
國內自體周邊血幹細胞的臨床案例明顯增加，2022台灣醫療科技展中，北醫、中山醫與生物科技宣布周邊血造血幹細胞儲存與治療應用狀況。圖／長春藤生物科技提供

隨著再生醫療技術增進，特管法適時鬆綁，增加治療項目，近年來，國內自體周邊血幹細胞的臨床案例明顯增加，也成為2022台灣醫療科技展討論焦點，北醫、中山醫與生物科技宣布周邊血造血幹細胞儲存與治療應用狀況。

被喻為台灣幹細胞之父的台大醫學院教授林凱信表示，自體周邊血幹細胞治療癌症的案例愈來愈多，先儲存自身造血幹細胞，罹癌後，先接受常規醫療，讓症狀緩解，將在預先凍存的幹細胞移植回體內，重建造血系統，提高癌友治療成效，優點為安全性高、副作用低，且取得方便。

為了增加臨床運用，台北醫學大學附設醫院細胞治療中心與長春藤生物科技攜手發展周邊血幹細胞研究，日前簽約成立周邊血幹細胞儲存銀行，只要特管法申請核准，就能提供治療。

除了北台灣的北醫，長春藤生物科技也與中台灣的中山醫推動周邊血造血幹細胞儲存與治療應用，其中以缺血性腦中風、下肢缺血等治療最受到矚目，目前正著手申請特管，希望早日進入臨床。

中山醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師巫康熙表示，許多血液系統疾病病程進展快速，惡化速度超乎預期，患者必須緊急接受造血幹細胞移植，期待特管申請適度放寬，讓更多患者受益。

林凱信強調，周邊血幹細胞用於癌症治療、免疫系統疾病等治療，進展快速，未來將有更多患者透過細胞療法，來提高治療成效，延長存活率，提高生活品質。

周邊血幹細胞臨床研究已成為國際醫學研究主流趨勢之一，癌症患者年齡愈來愈低，民眾如果先備份健康的周邊血幹細胞，就可能在未來救自己一命。

衛福部修訂特管法後，長春藤生物科技業者已和北醫、中山醫、高醫、中榮、慈濟等大型醫院進行合作臨床人體研究，周邊血幹細胞產生免疫細胞與血液細胞，除了治療癌症，對於心血管疾病、失智症，周邊血幹細胞都具有不錯的臨床應用潛力。

幹細胞 癌症治療 患者

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