快訊

民進黨敗選後再「喬位子」 施明德：汙垢藏其中、2024可能再敗

惡火吞苗栗民宅竄濃煙…祖父嗆醒報案 3姊弟搶救不治

500趴2022／國際名廚江振誠「初心牛肉麵」大排長龍 粉絲周日想再來

台鐵30對佳偶締結連理 猛男司機員休假也搭火車追愛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
司機員林洋壎現場向副站長林君黛戴上婚戒。記者周湘芸／攝影
司機員林洋壎現場向副站長林君黛戴上婚戒。記者周湘芸／攝影

台灣鐵路管理局職工福利委員會今於台北車站大廳舉辦「2022年集團結婚典禮」，共30對佳偶締結連理，其中，司機員林洋壎與副站長林君黛愛情長跑7年，兩人常利用休假搭乘對方的車，最久一次是從彰化到台東5小時車程；「猛男」司機員陳信權與前服務員柯欣妤交往9年，熱戀期也常互相搭乘對方的車，對遠距離來說都是格外珍惜時光。

台鐵局表示，集團婚禮自2012年開辦，前3年因疫情停辦，此次邁入第8屆，總計促成240對佳偶。台鐵局長杜微今贈送「金鏟子」。

他表示，台鐵最重承諾，員工福利更勝以往，包括生育、子女教育補助等，鼓勵新人工作之餘也要增產報國。另外，台鐵職福會也贈送新人「鐵不出軌」愛情文鎮及禮金，台灣鐵路工會則贈「喜結良緣」公仔祝福。

林洋壎2015年在北投員工訓練中心的KTV與林君黛相識，年紀相近的兩人對彼此有好感，一個在司機員班，一個在運輸班受訓，最期待的是下課後在走廊聊天，雖然結訓後分隔兩地歷經3年遠距離，只能偶爾利用跑車空檔見上一面，但車站、月台、列車上都有他們數不清的回憶。

林洋壎也說，兩人熱戀期時常利用休假搭乘對方的車，最久一次是從彰化到台東，當時南迴線尚未電氣化，一趟車程要5小時，但對他們來說卻是難得的相處時間。後來他請調到彰化，女方則到台中擔任副站長，多了更多相處時間，假日也常一起搭著台鐵到各地出遊。

陳信權常和同事揪團健身，為了推動運動風氣，更自製健身主題的司機員「猛男」桌曆。他與曾任台鐵服務員、現任空服員的柯欣妤在朋友介紹下結識，某次在開往花蓮的普悠瑪上巧妙同班，兩人抵達花蓮後便相約去七星潭走走。他們認為，雖然輪班工作不易約會，但因為在台鐵相遇，火車就像媒人般替他們創造陪伴彼此的機會，熱戀期也常利用休假陪對方乘務。

司機員陳信權與前服務員柯欣妤在台鐵局長杜微等人的見證下簽屬婚約。記者周湘芸／攝影
司機員陳信權與前服務員柯欣妤在台鐵局長杜微等人的見證下簽屬婚約。記者周湘芸／攝影
司機員陳信權常和同事揪團健身，為了推動運動風氣，更自製健身主題的司機員「猛男」桌曆。圖／台鐵局提供
司機員陳信權常和同事揪團健身，為了推動運動風氣，更自製健身主題的司機員「猛男」桌曆。圖／台鐵局提供
司機員林洋壎與副站長林君黛愛情長跑7年，兩人常利用休假搭乘對方的車。記者周湘芸／攝影
司機員林洋壎與副站長林君黛愛情長跑7年，兩人常利用休假搭乘對方的車。記者周湘芸／攝影
司機員陳信權與前服務員柯欣妤交往9年，今在台鐵見證下締結連理。記者周湘芸／攝影
司機員陳信權與前服務員柯欣妤交往9年，今在台鐵見證下締結連理。記者周湘芸／攝影

台鐵 彰化 新人

延伸閱讀

彰化扇形車庫百歲生日 12月4日有14代列車同堂

相關新聞

台鐵30對佳偶締結連理 猛男司機員休假也搭火車追愛

台灣鐵路管理局職工福利委員會今於台北車站大廳舉辦「2022年集團結婚典禮」，共30對佳偶締結連理，其中，司機員林洋壎與副...

花蓮樂樂溪上游崩塌成堰塞湖 林管處籲暫勿入溪床活動

花蓮縣卓溪鄉樂樂湖因上游邊坡崩塌形成堰塞湖，蓄水量約35萬立方公尺，花蓮林管處委託學者評估，沒有立即危險，但因天然壩不穩...

反覆發燒9天快篩陰 27歲男自曝活動史才知得這病

雲林一名27歲男子日前反覆發燒以為自己確診新冠肺炎，但快篩結果呈陰性，四處求醫卻找不到病因，令他心慌不已，後求診慈濟斗六...

台灣大myfone行創獎 「觀景窗裡」父女情獲百萬首獎

第16屆台灣大哥大基金會myfone行動創作獎，以「聚，離Right Distance」為題徵件，今舉辦頒獎典禮。由蕭逸...

苗栗火車頭園區第一階段完工 鐵道一村變身文創小舖

苗栗火車站旁的火車頭園區計畫案獲中央支持，斥資近10億元推動，第一階段工程最近已完工，包括願景館、地方文創小舖等設施，台...

foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場 加入6位正妹夥伴比美

foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場！延續去年主題，從全台各地海選出才藝顏值兼具的外送夥伴，今年更首度選入6位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。