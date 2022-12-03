台鐵30對佳偶締結連理 猛男司機員休假也搭火車追愛
台灣鐵路管理局職工福利委員會今於台北車站大廳舉辦「2022年集團結婚典禮」，共30對佳偶締結連理，其中，司機員林洋壎與副站長林君黛愛情長跑7年，兩人常利用休假搭乘對方的車，最久一次是從彰化到台東5小時車程；「猛男」司機員陳信權與前服務員柯欣妤交往9年，熱戀期也常互相搭乘對方的車，對遠距離來說都是格外珍惜時光。
台鐵局表示，集團婚禮自2012年開辦，前3年因疫情停辦，此次邁入第8屆，總計促成240對佳偶。台鐵局長杜微今贈送「金鏟子」。
他表示，台鐵最重承諾，員工福利更勝以往，包括生育、子女教育補助等，鼓勵新人工作之餘也要增產報國。另外，台鐵職福會也贈送新人「鐵不出軌」愛情文鎮及禮金，台灣鐵路工會則贈「喜結良緣」公仔祝福。
林洋壎2015年在北投員工訓練中心的KTV與林君黛相識，年紀相近的兩人對彼此有好感，一個在司機員班，一個在運輸班受訓，最期待的是下課後在走廊聊天，雖然結訓後分隔兩地歷經3年遠距離，只能偶爾利用跑車空檔見上一面，但車站、月台、列車上都有他們數不清的回憶。
林洋壎也說，兩人熱戀期時常利用休假搭乘對方的車，最久一次是從彰化到台東，當時南迴線尚未電氣化，一趟車程要5小時，但對他們來說卻是難得的相處時間。後來他請調到彰化，女方則到台中擔任副站長，多了更多相處時間，假日也常一起搭著台鐵到各地出遊。
陳信權常和同事揪團健身，為了推動運動風氣，更自製健身主題的司機員「猛男」桌曆。他與曾任台鐵服務員、現任空服員的柯欣妤在朋友介紹下結識，某次在開往花蓮的普悠瑪上巧妙同班，兩人抵達花蓮後便相約去七星潭走走。他們認為，雖然輪班工作不易約會，但因為在台鐵相遇，火車就像媒人般替他們創造陪伴彼此的機會，熱戀期也常利用休假陪對方乘務。
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