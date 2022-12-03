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花蓮樂樂溪上游崩塌成堰塞湖 林管處籲暫勿入溪床活動

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處監測發現，卓溪鄉樂樂溪上游因邊坡崩塌形成堰塞湖，成功大學專家評估尚無立即性危險。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處監測發現，卓溪鄉樂樂溪上游因邊坡崩塌形成堰塞湖，成功大學專家評估尚無立即性危險。圖／花蓮林管處提供

花蓮縣卓溪鄉樂樂湖因上游邊坡崩塌形成堰塞湖，蓄水量約35萬立方公尺，花蓮林管處委託學者評估，沒有立即危險，但因天然壩不穩定，林管處已向附近玉里、卓溪部落和社區民眾說明，提醒務必提高警覺，暫勿進入溪床活動。

花蓮林管處在定期追蹤衛星影像時發現，卓溪鄉樂樂溪（舊名拉庫拉庫溪）上游發生邊坡崩塌，坍方面積約27.1公頃，坍塌土體阻塞樂樂溪，形成堰塞湖。估計堰塞湖壩高約20公尺，湖面面積約4.5公頃，推估蓄積水量約35萬立方公尺，可能因918地震山崩，10月颱風造成土石加速崩落形成。

林管處委託國立成功大學專家評估，堰塞湖與下游的玉里鎮南安、卓溪鄉卓樂部落距離超過20公里，推測若潰壩往下流到部落，河水水位抬升約29至101公分，而聚落距離河床落差約11公尺，且河寬斷面大，不致造成危險，但如果在行水區活動，仍可能有安全疑慮。

林管處近日向中央、地方單位說明堰塞湖現況，籲請預先啟動防災應變機制，做好河道管制，2日也到卓溪鄉卓樂聚會所，向附近卓清村、卓樂部落、南安部落、清水部落及玉里鎮長良里等村落民眾說明警戒措施及災情通報機制。

林管處表示，堰塞湖已經溢流，觀測蓄水體積並未增加，堰塞湖天然壩屬於不穩定壩體，若降下豪大雨可能沖潰消失，但還未潰壩前仍有危險性，提醒附近居民與遊客暫時不要進入溪床，林管處也會持續監測。

因樂樂溪位於玉山國家公園東部，管理處也在臉書提醒，樂樂溪上游馬嘎次託溪旁因山壁土石崩塌，自然形成堰塞湖，距離下游卓樂部落超過20公里，堰塞湖壩體易因大雨沖蝕而潰堤，恐有危險發生，請遊客山友注意安全，勿入溪床活動。

花蓮林管處2日到卓溪鄉卓樂聚會所，向附近村落居民說明堰塞湖狀況，提醒暫勿進入溪床活動。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處2日到卓溪鄉卓樂聚會所，向附近村落居民說明堰塞湖狀況，提醒暫勿進入溪床活動。圖／花蓮林管處提供

崩塌 花蓮 玉山國家公園

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