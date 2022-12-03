南投60多歲男打AZ疫苗後腦梗塞 獲救濟金200萬

因應減碳趨勢，全球正吹起電動車風潮，但有更多先驅的新創企業，已經超前部署下個世代的運輸方式，也就是更環保的電動垂直起降飛機。這類型的電動飛機俗稱「空中計程車」，歐美計畫在2024年完備相關法規和試飛紀錄，開始商業運轉，將大幅改變都市運輸模式，連帶牽動建築物的樣貌。台灣不像日本、南韓等亞洲國家積極跟進，卻有一家電池廠商吃到這塊市場大餅。

2022-12-03 17:09