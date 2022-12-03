台灣大myfone行創獎 「觀景窗裡」父女情獲百萬首獎

第16屆台灣大哥大基金會myfone行動創作獎，以「聚，離Right Distance」為題徵件，今舉辦頒獎典禮。由蕭逸凡（阿凡骨）創作的「觀景窗裡」，同時拿下行動影片組百萬首獎、最佳攝影獎，其透過鏡頭，以女兒視角呈現與父親生前相處的點滴，短短3分鐘巧妙刻畫父女間親近又疏離的關係，大獲評審盛讚。致感言時，蕭逸凡哽咽地說，謝謝家人，謝謝天上的父親，她要把這個獎獻給父親。

台灣大總經理林之晨表示，myfone行動創作獎來到第16屆，今年徵件件數高達4.2萬件，除有來自馬來西亞、緬甸、香港等外籍好手獲獎，最年輕得獎者年僅11歲，創歷年紀錄。而他今年觀賞這些作品時，就像是電影阿甘正傳裡那句「生活就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆是什麼味道」，短短幾個字、幾分鐘給了他諸多啟發，彷彿人生跑馬燈在眼前跑過。

林之晨說，許多myfone行動創作獎歷屆得主都有很大的發揮，如myfone行創獎第13、15屆得主胡智強與第4屆得主吳易緯，分別獲得第59屆金馬獎最佳新演員、最佳原創電影歌曲獎，台灣大除繼續舉辦行創獎，支持創作者們擁有一片天，也會提供Ｍy Viedo、Ｍy Music等數位平台，讓各位的創作作品有機會登上平台，讓更多人看到。

同時獲得行動影片組首獎、最佳攝影獎的「觀景窗裡」，以相機拍照呈現與父親的相處點滴，記錄父親入獄、生病到過世的人生旅程。蕭逸凡致感言時感謝家人、天上的父親，她要把獎項獻給父親。