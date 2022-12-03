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苗栗火車頭園區第一階段完工 鐵道一村變身文創小舖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區計畫案第一階段工程最近已完工，鐵路一村舊宿舍將變身為文創小舖，外觀煥然一新。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區計畫案第一階段工程最近已完工，鐵路一村舊宿舍將變身為文創小舖，外觀煥然一新。記者胡蓬生／攝影

苗栗火車站旁的火車頭園區計畫案獲中央支持，斥資近10億元推動，第一階段工程最近已完工，包括願景館、地方文創小舖等設施，台鐵並完成標租作業，預定12月底前點交，第二階段工程預計明年底前完工，期盼成為以火車頭為主軸的鐵道客家文化園區，帶動觀光發展。

第一階段工程中的鐵路一村舊宿舍，上個月整建完成，未來將變身為文創小舖，外觀煥然一新，縣府先前興建的願景館今年初短暫試營運後就交還台鐵納入招商規畫，但目前並未開放，有民眾還因此擔心未來會變「蚊子館」。

台鐵資產開發中心表示，火車頭園區將分期、分區完工營運，目前已標租完成，第一階段願景館、地方文創小舖、微型聚落等設施12月底將完成點交，業者有1年整建期進行裝潢、招商，並由對方在期間內決定營運開幕時間，願景館可能規畫客家美食、咖啡等，舊宿舍區為文創小舖；至於第二階段的轉車台大廳、記憶通廊、列車展示館等，將於明年底前完工點交。

苗栗縣文化觀光局表示，火車頭園區計畫結合既有珍貴鐵道車輛及台鐵舊建築、投煤體驗區等設施，以遊憩導向建置，希望成為苗栗觀光旅遊門戶及亮點，並帶動在地經濟，促進小農、導覽、休閒旅遊、文創、生態及藝術等相關人才進駐創業就業；園區工程分兩階段進行，至11月整體進度約四成。

苗栗縣爭取前瞻計畫改善苗栗火車站周邊及鐵路一村宿舍等地環境，原計畫闢為文創、青創基地，行政院長蘇貞昌3年前視察時，認為區內的鐵道文物展示館擁有各式火車頭及珍貴鐵路文物，指示整合相關計畫開闢大型的「火車頭園區」，由客委會在2020至2024年分5年投入9.9億元經費，並交由內政部營建署代辦工程。

苗栗火車頭園區計畫案第一階段工程最近已完工，鐵路一村舊宿舍將變身為文創小舖，外觀煥然一新。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區計畫案第一階段工程最近已完工，鐵路一村舊宿舍將變身為文創小舖，外觀煥然一新。記者胡蓬生／攝影

文創 願景 台鐵 苗栗縣

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