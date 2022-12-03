foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場 加入6位正妹夥伴比美
foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場！延續去年主題，從全台各地海選出才藝顏值兼具的外送夥伴，今年更首度選入6位正妹外送天菜，不管是嬌羞甜妹、溫柔暖男、英姿豪女還是陽光型男，不同風格綻放無限魅力，搭配外送正能量金句，讓人會心一笑。
foodpanda致力營造多元平等的就業平台，提供女性外送夥伴友善的工作環境，目前女性外送夥伴比例已達3成。本次海選標準除了外型及外送專業外，天菜們的斜槓生活也是海選評分的重要標準。今年入選的「外送天菜」夥伴不只平均獲得消費者4.8分外送好評，當中更有許多擁有隱藏技能的斜槓角色，包括美容、運動、餐飲、醫護、網紅等產業，薩克斯風、體操特技、美容美甲樣樣難不倒。
其中一位天菜夥伴郭鉑漢，透過閒暇時間跑外送，本業則是專業美甲師。郭鉑漢美甲設計的細心度在外送時展露無遺，總是用心調整餐點擺放方式，讓餐點能安穩地送達消費者手中，享受最優質的外送體驗。有感外送服務的便利性，郭鉑漢更幫老家餐廳上架foodpanda外送平台，此外也著手成立雲端廚房，積極擴大斜槓外送人生。另一位本業為護理師的正妹天菜謝宜蓁，則利用醫院排班以外的空餘時間投入外送行列，不僅結合自己愛騎車兜風的喜好，也彈性運用時間積極存款，期盼早日完成自己的留學夢。
本次年曆採外送夥伴限定，數量有限只送不賣，自12月5日起，foodpanda 外送夥伴可至「外送夥伴點數商場」以300點數兌換。12月8日起，只要追蹤foodpanda外送夥伴官方粉絲專頁（foodpanda riders）或Instagram帳號（@foodpanda_rider_tw），並於置頂活動貼文中留言，即可參加年曆抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言