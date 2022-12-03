foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場 加入6位正妹夥伴比美

foodpanda「外送天菜」年曆再度養眼登場！延續去年主題，從全台各地海選出才藝顏值兼具的外送夥伴，今年更首度選入6位正妹外送天菜，不管是嬌羞甜妹、溫柔暖男、英姿豪女還是陽光型男，不同風格綻放無限魅力，搭配外送正能量金句，讓人會心一笑。

foodpanda致力營造多元平等的就業平台，提供女性外送夥伴友善的工作環境，目前女性外送夥伴比例已達3成。本次海選標準除了外型及外送專業外，天菜們的斜槓生活也是海選評分的重要標準。今年入選的「外送天菜」夥伴不只平均獲得消費者4.8分外送好評，當中更有許多擁有隱藏技能的斜槓角色，包括美容、運動、餐飲、醫護、網紅等產業，薩克斯風、體操特技、美容美甲樣樣難不倒。

其中一位天菜夥伴郭鉑漢，透過閒暇時間跑外送，本業則是專業美甲師。郭鉑漢美甲設計的細心度在外送時展露無遺，總是用心調整餐點擺放方式，讓餐點能安穩地送達消費者手中，享受最優質的外送體驗。有感外送服務的便利性，郭鉑漢更幫老家餐廳上架foodpanda外送平台，此外也著手成立雲端廚房，積極擴大斜槓外送人生。另一位本業為護理師的正妹天菜謝宜蓁，則利用醫院排班以外的空餘時間投入外送行列，不僅結合自己愛騎車兜風的喜好，也彈性運用時間積極存款，期盼早日完成自己的留學夢。