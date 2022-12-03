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反覆發燒9天快篩陰 27歲男自曝活動史才知得這病

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
慈濟斗六分院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪（右）觸診檢查恙蟲病癥，示意圖。圖／慈濟斗六分院提供
慈濟斗六分院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪（右）觸診檢查恙蟲病癥，示意圖。圖／慈濟斗六分院提供

雲林一名27歲男子日前反覆發燒以為自己確診新冠肺炎，但快篩結果呈陰性，四處求醫卻找不到病因，令他心慌不已，後求診慈濟斗六分院才驚覺罹患可能致命的恙蟲病，經對症下藥治療後，救回一命。

該男反覆發燒長達9天，看遍醫生、吃了多次退燒藥，病情始終未獲改善，甚至快篩數次結果也無異常，但身體愈來愈虛且無力，很擔心自己是否得了怪病。

耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，男子到診時，脖子皮膚有塊黑色結痂，周圍有泛紅小點，手、腳也發現類似結痂症狀，進一步詢問得知男子前陣子曾到新竹戶外爬山，綜合症狀都可能和恙蟲病有關，抽血檢查後確診。 

黃俊豪說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟲，叮咬而感染的急性發熱性疾病，蟲體主要在夏天大量繁殖，出沒山區、野外、雜草叢生等處，不過台灣相當少見。

然而，隨地球暖化，今年的秋、冬季仍相當悶熱，以致恙蟲數量變多，不同以往，民眾仍得小心秋冬季也有發生可能。 

黃俊豪說，恙蟲病約有10至14天潛伏期，不會有症狀，後續才會出現黑色結痂、周圍泛紅，易讓人以為單純被蚊蟲叮咬，直到潛伏期過後開始出現反覆發燒、畏寒、淋巴結腫大等症狀才有警覺。

而恙蟲病嚴重時甚至立克次體還會跑到全身各處，除淋巴結，還會擴及肝臟、脾臟等造成器官腫大，若到心臟時則將導致心肌炎或腦膜炎、結膜炎等，延緩治療的話可能意識昏迷、抽搐甚至死亡，黃俊豪提醒，患者應把握黃金時間治療，從事戶外活動時穿著長袖、長褲，避免蚊蟲叮咬。

恙蟲 發燒 淋巴

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