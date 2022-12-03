失能長者外出不易 弘道基金會攜手企業辦圍爐 一圓外出夢

失能長輩因行動不便外出不易，弘道老人福利基金會新北服務處已經連續5年，攜手新潤興業舉辦寒冬助老圍爐餐。由企業志工參與陪伴行動不便長輩昨在新莊晶宴會館圍爐，企業夥伴裝扮成喜氣的財神爺，搭配小遊戲來共享溫暖的大餐，逗樂阿公阿嬤，迎接暖冬佳節。

今年85歲的阿進阿公，5年前因中風導致右側癱瘓，需依靠輪椅行動，84歲的太太也罹患類風濕關節炎，面對這困境獨生女選擇留職停薪，一肩扛起照顧責任，陪伴阿公復健與阿嬤回診就醫。所幸經由穩定的復健阿公得以恢復基本自理能力，阿嬤的生活也大幅仰賴女兒。

弘道照顧秘書廖靜芳從2年前服務至今，每天都會幫阿公洗澡、備餐、陪伴復健、關節活動等，廖靜芳表示，每當她來服務時，也是女兒的喘息時間，不僅可以把握時間外出處理事情，更能獲得安心的休息時刻補充體力，每年舉辦圍爐，更是一家三口難得一起出門的機會。

而今年68歲的秀玉阿姨，7年前因跌倒意外，自此臥床躺在軟趴趴的小沙發上度過3年時間。因受傷導致下肢無力並時常水腫，體重過重也引發疼痛。經過另一位照顧秘書王金鳳服務與鼓勵，秀玉阿姨積極復健、調整飲食，2年多後終於能下床走路。「好久沒有看到外面的世界」，秀玉阿姨表示，雖然復健很辛苦，但自己睽違5年終於能第一次走下樓梯到一樓。

新潤興業副總經理蔣秀婷表示，團聚能忘卻寒冬帶來的孤寂感，公司已第5年帶領同仁們共度弘道一年一度的圍爐餐，志工陪伴阿公、阿嬤參與小遊戲同時享用佳餚，看到短暫的相處能帶來深刻的回憶和溫度，讓同仁也覺得很有意義。