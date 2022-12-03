產後護理之家7新生兒發燒未通報 高市衛生局要開罰

高雄一家區域醫院附設的產後護理之家，傳出一周內有7名新生兒疑似發燒卻未通報主管機關，衛生局證實接獲陳情，稽查後認定未依傳染病防治法規定於24小時內通報，已製單開罰，最高可處6萬元。

被爆的產後護理之家傳出11月間陸續有7名新生兒發生上呼吸道感染症狀，且有嬰兒高燒不退，轉往兒科加護病房住院。

高雄市衛生局證實12月1日接獲陳情，即派員前往查察，發現11月11日至18日，7名新生兒是有就診紀錄，其中4個疑似上呼吸道感染，3人非因症就醫。

衛生局表示，4名新生兒中有1個檢出副流感病毒、1個檢出腺病毒及副流感病毒，符合衛福部疾管署規範的24小時內完成通報對象，衛生局將持續督責落實通報及相關感染管制措施。