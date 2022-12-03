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產後護理之家7新生兒發燒未通報 高市衛生局要開罰

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局證實接獲陳情，轄內一家產後護理之家出現照護的新生兒有發燒現象時未依規定通報，已製單開罰。記者王昭月／攝影
高雄市衛生局證實接獲陳情，轄內一家產後護理之家出現照護的新生兒有發燒現象時未依規定通報，已製單開罰。記者王昭月／攝影

高雄一家區域醫院附設的產後護理之家，傳出一周內有7名新生兒疑似發燒卻未通報主管機關，衛生局證實接獲陳情，稽查後認定未依傳染病防治法規定於24小時內通報，已製單開罰，最高可處6萬元。

被爆的產後護理之家傳出11月間陸續有7名新生兒發生上呼吸道感染症狀，且有嬰兒高燒不退，轉往兒科加護病房住院。

高雄市衛生局證實12月1日接獲陳情，即派員前往查察，發現11月11日至18日，7名新生兒是有就診紀錄，其中4個疑似上呼吸道感染，3人非因症就醫。

衛生局表示，4名新生兒中有1個檢出副流感病毒、1個檢出腺病毒及副流感病毒，符合衛福部疾管署規範的24小時內完成通報對象，衛生局將持續督責落實通報及相關感染管制措施。

衛生局 新生兒 流感病毒

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