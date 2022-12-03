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今放晴高溫上看32度 吳德榮：明天起兩波東北季風接力

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。本報資料照片
今天氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。北部18至28度，中部16至31度，南部17至32度，東部16至31度。

吳德榮表示，下周有兩波東北季風接連南下，強度比上波稍弱，與大陸冷氣團有段差距，約暖3度左右；但兩波之間，空檔不明顯，使得整週都是迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗；而北台灣則呈現濕涼多雨，令人不適的天氣，要有心理準備。

吳德榮說，明天東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨。

他表示，下周一、周二東北季風增強、氣溫降；北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

吳德榮說，下周三東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。下周四、周五另一東北季風再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。

東北季風 吳德榮

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