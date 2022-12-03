台彩年終刮刮樂 獎金逾25億

年終歡聚刮起來！台灣彩券公司昨（2）日推出「黃金大連線」、「金鑽寶盒」、「百萬年終獎金」共三款適合在年終歡聚、跑趴時作為交換禮物跟帶動活動高潮的刮刮樂新品。

「黃金大連線」每張售價新台幣500元，是全新的連線型遊戲，頭獎500萬元共有五個，5,000元（含）以上獎項超過8萬個；「金鑽寶盒」每張售價200元，是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面鑲綴各式閃耀美鑽繽紛寶盒極富奢華感，頭獎200萬元共有三個。

每張售價200元的「百萬年終獎金」規劃了60個頭獎100萬元，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，格外引人注目；三款新品總獎項超過442萬個，總獎金逾25.5億元。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，全民齊心抗疫下今年年終疫情趨緩，不僅民眾準備參加各種歡樂聚會，公司行號也將迎來久違的年終尾牙活動，台灣彩券昨日推出各具特色的三款適合在年終歡聚、跑趴時作為交換禮物跟帶動活動高潮的刮刮樂新品，呼籲民眾值此歲末年終可以將刮刮樂與電腦型彩券搭配組成跑趴禮物包，享受歡樂趣味之際還能做好事，還有機會得獎金。

全新的連線型遊戲「黃金大連線」每張售價500元，票面滿布耀眼金磚及堆砌成山的金幣，財富感十足；為增加刮獎過程的刺激與樂趣，提供30個「您的號碼」，若「您的號碼」出現在「黃金號碼」中，且對中任六個號碼連成一直線、橫線或對角線，即為連線成功，連線成功就中獎，連線數越多獎金越高。

「4角全中」也有獎金，還特別在「黃金號碼」區中提供兩個「FREE」符號，每個「FREE」符號可視為對中一個號碼，等於直接送出兩個號碼，增加連線成功的機會；頭獎500萬元共有五個，5,000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率41.56%，總獎金逾14.7億元。

同日上市的「金鑽寶盒」與「百萬年終獎金」兩款刮刮樂每張售價皆為200元；「金鑽寶盒」是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面設計呼應遊戲主題，不僅鑲綴各式閃耀美鑽的繽紛寶盒極富璀璨奢華感外，也應景搭配金色緞帶包裝的禮物盒，耀眼奪目又吸睛。