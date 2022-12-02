指甲長出奇怪黑線？醫師提醒：恐是「縱向黑甲症」應盡速就醫

指甲忽然長出現黑線？有名男網友上網發文求救表示，大拇指的指甲中央長出一條深紅色的線，林口長庚黃毓惠、李勇毅醫師表示，原因可能是黑色素沉澱、長痣等，恐是「皮膚癌」的徵兆，或是「縱向黑甲症」，應盡速就醫檢查確認。

有網友在Dcard發文求救，並上傳一張大拇指指甲中央上有一條深紅色的直線，緊張向網友喊「有人知道這個是什麼嗎？求解！」

許多網友表示先趕快就醫比較實在，並非上網發文求救，並指出可能是黑色素細胞瘤，不一定是癌症，也有相同情況的網友指出，皮膚科醫師表示指甲裡面有痣，所以長出黑紋，需要每半年定期追蹤一次。

台北林口長庚紀念醫院主治醫師黃毓惠表示，指甲上出現「黑色線狀條紋」，原因可能是黑色素沉澱、長痣等。坊間稱黑色條紋是「皮膚癌」的徵兆，黃毓惠醫師認為，黑色條紋確實可能為皮膚癌的表現症狀，但發生機率相對較低；如果黑線出現變寬、變粗等等異常變化，應及時就醫檢查。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師李勇毅說明，一般指甲外觀呈現近似粉紅色的色澤，如果上面出現線條或一塊塊的「斑」或「痣」，稱為「黑甲症」，大多是黑色素細胞沉澱於甲床所引起，通常是良性，出現直線又稱為「縱向黑甲症」。

原po上網發問也引來網友開玩笑表示，「幫你查了Google，八成是癌症」、「陰性，不用隔離」、「月老牽紅線」、「你的快篩長到手上了」、「螢幕壞了」。