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疫情後國際交流復甦 東協醫院參訪北醫質子中心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
疫後最大醫療參訪團參訪北醫附設醫院，全台首座超導型質子治療機的北醫質子中心為此行最大亮點。圖／北醫附醫提供
疫後最大醫療參訪團參訪北醫附設醫院，全台首座超導型質子治療機的北醫質子中心為此行最大亮點。圖／北醫附醫提供

全球邁入後疫情時代，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸等國家近兩百位東協醫院及醫界代表今起一連兩天分赴台北醫學大學附設醫院參訪，為疫後最大醫療參訪團。今年全新啟用的蔡萬才癌症大樓與擁有全台第一座超導型質子治療機的北醫質子中心為此行最大亮點。

北醫附設醫院副院長王偉表示，配合政府新南向政策，北醫附設醫院組成國際級醫療團隊、提供獨立寬敞的就醫空間及一站式便利服務，提供國際病人最便捷舒適的環境，盼將台灣卓越的醫療技術與舒適就醫空間推展到國際舞台。

北醫附設醫院院長邱仲峯表示，癌症醫療是北醫附設醫院的特色醫療，蔡萬才癌症大樓營運逾三個月，匯聚北醫體系的癌症醫療及研究量能，同時並引進國外的癌症全方位照護理念；北醫亦是經衛生福利部核准，全國可建置質子機的7家醫療機構之一，質子治療系統啟用迄今治療逾50位病人，兩者結合全面提升北醫體系的醫療水準，邁向癌症醫療的國際重鎮。

北醫質子中心採用的超導型質子治療機，體積是傳統機型的五分之一，所需面積從足球場縮小到網球場，也讓質子治療系統首度成功建置於都會區。由於質子治療並非單次療程，病人需要連續多次到院治療，建置於都會區可提高就醫的可近性，無需長途往返，對國際病人而言，若能於都會區就醫，更可大幅提升來台就醫的便利性。

北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束（Pencil Beam）強度調控與即時影像導航（Cone-beam CT）等最新功能。圖／北醫附醫提供
北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束（Pencil Beam）強度調控與即時影像導航（Cone-beam CT）等最新功能。圖／北醫附醫提供

北醫 癌症 馬來西亞

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