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推展終身、環境等社教 張榮發基金會獲「社教貢獻獎」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美（右）自教育部常務次長林騰蛟（左）手中接獲獎座。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美（右）自教育部常務次長林騰蛟（左）手中接獲獎座。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會今獲教育部頒發「111年度社教貢獻獎」，獎勵該會推展終身、高齡、家庭、環境等各項社會教育，及協助多元文化內涵與特殊教育。執行長鍾德美代表受獎表示，張榮發基金會投入鉅資用於社區發展、環保、文史、終身學習等領域，新冠肺炎疫情期間更捐贈近4千萬元物資給醫護、警消與學校，體現另一種社會教育。

鍾德美表示，張榮發基金會1985年創會以來，著名的文創品牌包括發行免費索取的「道德月刊」，另致贈全台2300所小學多套以品德教育為正向價值的兒童繪本；其所屬長榮交響樂團深入校園、社區、企業等，用音樂打破族群與階級的藩籬；長榮海事博物典藏4600件中西方海洋文物、模型船與畫作，入館觀眾超過40萬人。

鍾德美指出，能夠為社會多做一點，才能共同往前一點點，日後將延續深耕公益福田、搭建藝文橋梁與培育社會秀才願景，包括為推展終身教育，長期舉辦「張榮發基金會藝術季」，內含音樂會、特展、文史、建築、戲曲、芭蕾等免費活動，也招募故事志工團、提供導覽志工等訓練，鼓勵終身學習。

在社區教育方面，張榮發基金會協助修復臺靜農教授故居、捐贈交通車、協力社區社團與產業發展。近兩年於桃園5所國小舉辦「海洋教育推廣計畫」，並於北區近30所國小推出「環保小劇場」。文史教育包括長期邀請黃世志木偶劇團於中南部巡演、贊助國立台灣海洋大學「自由中國號展存計畫」，及屏東長榮百合國小興建石板屋等。

此外，張榮發基金會每年提供全台大專院校助學金達數千萬元，2021年投入四百萬與台灣師範大學共同輔導雲林4所偏鄉小學教師增能，也多方贊助「楠梓特殊學校校外活動」、「新竹誠正（矯正）中學高關懷藝術課程」等，並為身障學童舉行繪畫比賽與體驗活動。

長榮 小學 交響樂團

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