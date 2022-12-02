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菸檳酒來者不拒 口腔癌罹患率飆123倍

中央社／ 台北2日電

每年12月3日是檳榔防制日，衛福部國健署提醒，檳榔是一級致癌物，若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患率更是一般人的123倍。民團呼籲，政府應盡快制定檳榔防制專法，維護國民健康。

口腔癌為台灣青壯年男性最常見的癌症，發生率和死亡率皆高居第4名。依衛生福利部國民健康署108年癌症登記資料、衛生福利部110年死因統計顯示，每年發現超過8000名個案被診斷為口腔癌，其中男性占9成，每年因罹患口腔癌而喪生人數更超過3000人。

國健署指出，實證顯示，有抽菸、嚼食檳榔的民眾若沒定期去做口腔黏膜檢查，死亡風險增加3成5，透過篩檢發現的口腔病變者，高達7成5屬癌前病變及早期癌症。

只要戒除菸檳習慣並持續搭配治療與追蹤，就可降低癌前病變轉化成癌症之風險，定期口腔黏膜檢查，可降低26%死亡風險，存活率高達8成以上。

國健署表示，要特別注意即使已經戒除菸檳行為，仍有可能出現口腔病變，仍應持續定期接受篩檢，且口腔癌是最容易被發現的癌症，張開嘴巴就可能能找到病兆。

目前國家有補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，嚼檳榔（含已戒）的原住民可提前至18歲起，每2年1次口腔癌篩檢。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今天發布新聞稿指出，政府過去對檳榔採取不鼓勵、不輔導、不禁止的3不政策，但2019年行政院政務委員林萬億曾宣示將終結檳榔數十年無專法可管窘境、行政院長蘇貞昌在2021年也表示將朝防制專法的方向前進，因此呼籲政府應盡快制定檳榔防制專法。

口腔癌 癌症 國健署

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