擺脫長針眼困擾！網友推薦的預防方式一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「針眼預防方式」相關話題，帶您了解有關網友關注的5大針眼預防方式有哪些。

你也有過長針眼的經驗嗎？眼睛周圍突然腫一大包，觸摸時引發刺痛，眨眼時還有異物感，不僅讓人好難受，也影響到正常生活和工作，而且如果症狀嚴重，還需要到醫院開刀才能治癒，更是麻煩。因此該如何預防長針眼，也成為許多網友關心的話題。

避免熬夜追劇用眼過度長針眼！保持定期清潔眼瞼周圍好習慣動有助脂肪燃燒

▲ 5大針眼預防方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「針眼預防方式」話題的討論，不少網友都指出「熬夜、用眼過度」很容易讓針眼找上門，像是有位女大生分享自己熬夜追韓劇，結果是「熬到眼睛又癢又痛長了針眼」，也有單親媽媽為了帶小孩，長期睡眠長期不足，導致兩隻眼睛輪流長針眼，因此很多人就呼籲要早點睡、別讓眼睛過度使用，才能有效阻止針眼發生。而針眼又稱麥粒腫，形成原因是眼瞼皮脂腺堵塞，導致細菌感染，進而產生化膿症狀，因此定期清潔眼瞼周圍也是避免長針眼的關鍵，一名時常長針眼的網友就分享「洗臉時，輕輕用指腹按摩眼瞼」，能刺激油管分泌避免堵塞，達到清潔眼瞼的效果。

此外，用手揉眼睛的動作也是大忌，由於手部經常碰觸到各式各樣的東西，上面殘留不少細菌與病毒，如果沒洗手就接觸眼睛，將大大提高針眼發生機率，網友就建議手髒真的不要碰眼睛，尤其戴隱形眼鏡之前，手一定要事先洗乾淨。而環境整潔也是影響是否長針眼的原因之一，像是經常接觸眼睛的毛巾與枕套，縫隙中躲藏的細菌容易引發眼睛感染，造成發炎，網友就指出毛巾、枕套都要定期換，也「不要和他人共用枕頭套、床單，浴巾或毛巾」。

而平常有在化妝的人更要注意，有位網友就分享自己的慘痛經驗，表示久久才上一次睫毛膏，沒想到卻因此長針眼，才趕緊把用了2年的睫毛膏丟掉，留言就指出「用具的清潔很重要」，像是睫毛膏、眼影刷具等除了要固定清潔以外，盡量不要使用過期的眼部化妝品，也要做好卸妝及保養。

看完以上網友的預防方式，不管採取哪一種預防方式，最主要的還是維持乾淨、避免讓眼睛太疲勞，別讓珍貴的靈魂之窗受傷了！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》