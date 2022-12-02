南方澳大橋年底通車 同步擴充周邊百格停車位

宜蘭縣南方澳跨港大橋歷經2年4個多月重建，預計今年底前完工通車。台灣港務公司基隆分公司表示，南方澳跨港大橋斥資約12億元，改以「鋼筋混凝土」結構重建，配合周邊觀光休閒廊帶，將擴增蘇澳港移山路停車場、南方澳大橋東岸橋下停車場等100多個車位，滿足民眾需求。

基隆港務分公司表示，南方澳跨港大橋原為亞洲第一座雙叉式單拱橋，橋面以鋼結構的上拱及鋼索構成，新橋捨棄類似景觀橋設計，改以「鋼筋混凝土」結構重建，完工後作為南方澳地區聯繫豆腐岬的重要交通樞紐，也成為蘇澳地區觀光旅遊新地標。

基隆港務分公司指出，配合宜蘭縣政府於豆腐岬設立國家帆船訓練中心及南方澳討海文化館，近期陸續完成蘇澳港入口意象及新闢北路口道路、蘇澳港移山路停車場及接駁站、南方澳大橋東岸橋下停車場、蘇澳港#12碼頭臨時停車場等周邊建設，預估可新增100多個停車位，滿足通車後觀光人潮。