細胞層片植入助膝軟骨再生 跌傷藥師重回送藥行列

58歲李姓男藥師本就有些膝關節退化，在COVID-19疫情期間送藥到宅，更不慎踩空撞傷膝蓋。義大醫院團隊近年引進軟骨細胞層片的細胞治療技術，助李男修復膝關節，重回送藥行列。

義大醫院今天上午在台灣醫療科技展舉辦記者會分享治療成果，義大醫院院長杜元坤簡報指出，據統計，國人膝關節退化的盛行率約15%，估計全台有350萬人飽受關節疼痛之苦。

57歲吳姓男子現身分享經驗表示，他年輕時是籃球健將，多年累積運動傷害，不僅膝蓋半月板破裂、軟骨缺損，長期下來也引發退化性關節炎，影響行動生活受限，他從微創、截骨、清創等做了好幾次大大小小手術，卻仍無法徹底解決問題。

杜元坤說明，關節軟骨多數為「透明軟骨」，具黏性及彈性，可保護骨頭間的撞擊及傷害，如同汽車避震器，傳統治療雖能延緩關節炎惡化速度，但因無法重建透明軟骨，許多患者最終仍免不了接受人工關節置換。

58歲社區藥師李姓男子在今年8月接受右腳膝關節軟骨細胞層片植入治療。他接受媒體聯訪時說，原本就有些膝關節退化，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間配合政策，協助送抗病毒藥物前往確診者家中，未料水溝沒加蓋，下車時一腳踩空，撞傷膝關節，於是接受手術把膝蓋問題一次解決，已恢復行動自如。

杜元坤進一步表示，衛福部2018年9月起實施「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），開放6項細胞治療技術，醫界可協助患者以自體細胞進行細胞治療，可望用於治療癌症、困難傷口等，義大醫院則申請「自體軟骨細胞層片移植」來治療膝關節軟骨受損。

細胞層片技術利用環境溫度變化進行細胞培養以及剝離，移植的細胞可堆疊3層到5層，根據病患的需求而定，且能成功培養出片狀、柔軟的透明軟骨層片。

義大醫院迄今收治60名病患，年齡介於25至70歲之間，其中14人已追蹤2年。杜元坤說，術後追蹤發現，除病患主觀感受明顯進步，經MRI（磁振造影）追蹤檢查，可看到患者透明軟骨再生，回到正常軟骨厚度，部分人更達到完全健康膝蓋狀態。

杜元坤接受媒體聯訪時表示，正評估未來是否有機會將這項技術擴大使用於膝關節以外部位，像是肩關節等，近來也完成以IPS細胞（誘導性全能幹細胞）與外泌體注入關節腔、促進關節軟骨再生的實驗，盼能加速病友完成治療。