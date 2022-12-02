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台鐵元旦連假開放訂票首日 部分花東、北返班次已售完

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局指出，12月30日、31日及2023年1月2日東線4班實名制列車，將於12月3日零點起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口等訂票。圖／台灣鐵路管理局提供
台鐵局指出，12月30日、31日及2023年1月2日東線4班實名制列車，將於12月3日零點起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口等訂票。圖／台灣鐵路管理局提供

台灣鐵路管理局今(2)天零點起開放2023年元旦連續假期(2022年12月30日至2023年1月3日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9點總計完成11萬6847筆、18萬2493張訂票，其中，台北往花蓮台東雙向及高雄往台北方向部分時段座位已售完。

台鐵局表示，截至今天上午9點，台北往花蓮、台東方向12月30日晚間6點以後及12月31日下午2點以前的長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向2023年1月2日中午12點至晚間8點的長途自強號座位已售完；高雄往台北方向2023年1月2日中午12點至晚間8點的長途自強號座位已售完。

台鐵局指出，12月30日、31日及2023年1月2日東線4班實名制列車，將於12月3日零點起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與身分證字號第1碼為U或V，及以上2者的配偶與直系血親1親等民眾訂票。

台鐵局提醒，旅客完成訂票後需於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票將於12月4日上午9點重新釋出，詳細餘票可查閱台鐵局訂票網頁(https://www.railway.gov.tw)。

台鐵 台東 花蓮

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