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選舉太熱烈 市場預期大花系蘭花缺貨到明年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大花系蘭花以粉色和紅色系最受歡迎。本報資料照片
大花系蘭花以粉色和紅色系最受歡迎。本報資料照片

剛落幕的選舉，選前外界預期選情很冷，未料被炒得火熱，祝賀高票當選的應景花卉蘭花從3個月前開始缺貨，價格水漲船高，很多花農「心中有花價，手中沒蘭花。」預料缺貨狀況會延續到明年底。

農糧署作物生產組今天指出，原物料價格上漲和COVID-19疫情等因素，農民調節蘭花產量，以往作為即時性送禮主力的大花系從整體產量五至六成調降為四成，中花系和小花系從四至五成調高為六成，市場上大花系的蘭花約少一至兩成，但花卉市場拍賣量和去年同期相較成長13%至15%，總量上蘭花不會缺貨，而是大花系的產量少一點。

彰化縣田尾鄉農會今天表示，蘭花培育分為一貫式和送到中高海拔催花，彰化縣不是蘭花大宗產地，一貫式需要高投資設備，大多數花農買花苗送到南投、台中縣市中高海拔山區，低溫促進長出花柄和花朵時載回彰化販售，3個月前蘭花出現缺貨狀況。

田尾鄉花農說，蘭花從組織培養到開花上市全程需兩年，疫情期間各種活動停辦，幾乎沒婚喪喜慶，花卉銷量慘澹，蘭花瓶苗放久會老化，農民看不到疫情盡頭，也不敢冒險預測今年年底選情冷熱，因此清除老化瓶苗和清洗培養瓶，重新做組織培養但數量相對保守，去年培養的瓶苗明年長大上市，預期蘭花缺貨到明年。

田尾鄉農會指出，選前傳出很多村里長同額競選，選情很冷，哪知3個月前競選活動開跑，各地方參選人陸續成立競選總部，蘭花盆栽的訂貨量激增並開始缺貨，其中以喜氣洋洋的紅色系最為短缺，市面上可作為送禮的蘭花很少，花農要看交情和價格出貨，田尾鄉農會向訂購者推薦綠色盆組合替代蘭花盆栽。

大花系蘭花目前缺貨一至兩成，預料過年仍缺貨。記者簡慧珍／攝影
大花系蘭花目前缺貨一至兩成，預料過年仍缺貨。記者簡慧珍／攝影

疫情 農會

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