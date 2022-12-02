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設置檳榔防制專法喊10年0進度 民團轟政府龜步

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
12月3日為「檳榔防制日」，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今舉行記者會呼籲政府儘速立定檳榔防制專法，促使國人遠離口腔癌危害。記者許政榆／攝影
12月3日為「檳榔防制日」，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今舉行記者會呼籲政府儘速立定檳榔防制專法，促使國人遠離口腔癌危害。記者許政榆／攝影

抽菸、嚼食檳榔都是罹患口腔癌高風險因子，今年隨「菸害防制法」修法受各界矚目，12月3日為台灣「檳榔防制日」，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今舉行記者會，指出相較菸品納法管理，但檳榔至今無法可管，政府內部政策互相矛盾，衛政單位呼籲戒檳榔，但農業、觀光卻倡導檳榔文化，民團再次呼籲政府，應盡快將2012年擬定的「檳榔危害防制法」推動，讓國人遠離口腔癌危害。

我國口腔癌主要危害30至59歲中壯年男性，每年約新增8000個新診斷口腔癌個案，每年因口腔癌死亡更超過3000人。嚼食檳榔重挫國人健康，但政府過去對檳榔採取三不政策「不鼓勵、不輔導、不禁止」，面對民團多年來訴求制定檳榔防制專法，也總以「盤點既有法規，以現有法規管理檳榔」搪塞應付，導致檳榔至今處於「無法可管」。

國際癌症研究機構（IARC）2003年證明檳榔是一級致癌物，陽光基金會經理莊麗真表示，行政機關想透過宣導、市場機制來降低嚼檳人口及產業轉型，但國健署一方面宣導少吃檳榔，觀光局卻認為檳榔是台灣文化而不斷推廣，農委會又將種植檳榔納入農民補助，又或是減少國內檳榔產量但開放國外進口，政策之間充滿矛盾。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席、台灣大學名譽教授韓良俊表示，檳榔大家都知是放嘴裡咬，但食藥署卻認定檳榔不是食物，稱無法以「食品安全衛生管理法」來管，更讓檳榔是「有食物之實，無食物之名」，食藥署這樣的說法，更坐實檳榔專法應朝立專法管理，但至今未見政府立法，仍然選擇徘徊在「盤點現有法令」的矛盾之中。

政委林萬億2019年曾宣示，將終結檳榔數十年無專法可管之窘境，行政院長蘇貞昌2021年也表示「要跨部會的通力解決這個問題，朝著防制專法的方向前進」，但2022年即將結束，聯盟質疑「請問政府踏出制定檳榔防制專法的第一步了嗎？」

韓良俊說，逾10年前民間、政府早就訂立出「檳榔危害防制法」草案，只要政府高層拍板決定，草案都可以即刻執行，要不要防治檳榔「就看政府有沒有決心而已」，期望政府高層的有識之士，應盡快下決定進行。

東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲更指出，從蔡英文總統上任後，民國105年至110年累計1萬9257人因口腔癌死亡，每年口腔癌死亡數相當於「高鐵翻覆3次」，甚至在全民健保花費中，從105年口腔癌醫療的53億，一路攀升到110年99億，此外，高嚼食地區的戒檳師資不足、使病友想戒檳也無服務可用，甚至檳榔產業還文創化，透過社群平台直播販售，台灣應進行文化再造，而非保殘守缺。

中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會主委黃明裕說，檳榔本身有致癌性，檳榔次鹼更有成癮性，對口腔、咽喉、食道皆造成重大危害，即使台灣近年雖檳榔嚼食率下降，但口腔癌罹病率、口腔癌死亡人數未減，因此訂立檳榔防制專法有其必要性。

口腔癌病友崔文彬今與女兒現身分享，他早年輪班工作、長年嚼食檳榔，在39歲罹患口腔癌第四期，當時女兒讀小三、兒子國三，為了爭取時間陪伴太太及兒女，決定勇敢接受手術治療。他明年將帶著女兒步入婚禮，達成每一位父親的夢想，但其實有很多口腔癌父親，是來不及完成這個願望的。崔文彬女兒睿慈現為護理師，她說，當年很害怕爸爸離開，希望國人應重視吃檳榔的嚴重問題，保護更多家庭。

台北醫學大學口腔醫療服務隊隊長黃依婷今率2名副隊長，以牙醫系學生身份，呼籲政府盡速立法，不要成為健康不平等的幫兇。時代力量黨主席暨立法委員陳椒華今透過文字回應聯盟訴求，呼籲政府部門儘早研議適當管理方式，未來若在市場、消費者偏好等自由機制淘汰下，檳榔逐步走向退場，政府也應持續給予農民充足的轉作資源和輔導，並適時給予嚼檳民眾支持，避免檳榔持續造成國人健康的危害。

口腔癌 農民

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