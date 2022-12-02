設置檳榔防制專法喊10年0進度 民團轟政府龜步

抽菸、嚼食檳榔都是罹患口腔癌高風險因子，今年隨「菸害防制法」修法受各界矚目，12月3日為台灣「檳榔防制日」，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今舉行記者會，指出相較菸品納法管理，但檳榔至今無法可管，政府內部政策互相矛盾，衛政單位呼籲戒檳榔，但農業、觀光卻倡導檳榔文化，民團再次呼籲政府，應盡快將2012年擬定的「檳榔危害防制法」推動，讓國人遠離口腔癌危害。

我國口腔癌主要危害30至59歲中壯年男性，每年約新增8000個新診斷口腔癌個案，每年因口腔癌死亡更超過3000人。嚼食檳榔重挫國人健康，但政府過去對檳榔採取三不政策「不鼓勵、不輔導、不禁止」，面對民團多年來訴求制定檳榔防制專法，也總以「盤點既有法規，以現有法規管理檳榔」搪塞應付，導致檳榔至今處於「無法可管」。

國際癌症研究機構（IARC）2003年證明檳榔是一級致癌物，陽光基金會經理莊麗真表示，行政機關想透過宣導、市場機制來降低嚼檳人口及產業轉型，但國健署一方面宣導少吃檳榔，觀光局卻認為檳榔是台灣文化而不斷推廣，農委會又將種植檳榔納入農民補助，又或是減少國內檳榔產量但開放國外進口，政策之間充滿矛盾。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席、台灣大學名譽教授韓良俊表示，檳榔大家都知是放嘴裡咬，但食藥署卻認定檳榔不是食物，稱無法以「食品安全衛生管理法」來管，更讓檳榔是「有食物之實，無食物之名」，食藥署這樣的說法，更坐實檳榔專法應朝立專法管理，但至今未見政府立法，仍然選擇徘徊在「盤點現有法令」的矛盾之中。

政委林萬億2019年曾宣示，將終結檳榔數十年無專法可管之窘境，行政院長蘇貞昌2021年也表示「要跨部會的通力解決這個問題，朝著防制專法的方向前進」，但2022年即將結束，聯盟質疑「請問政府踏出制定檳榔防制專法的第一步了嗎？」

韓良俊說，逾10年前民間、政府早就訂立出「檳榔危害防制法」草案，只要政府高層拍板決定，草案都可以即刻執行，要不要防治檳榔「就看政府有沒有決心而已」，期望政府高層的有識之士，應盡快下決定進行。

東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲更指出，從蔡英文總統上任後，民國105年至110年累計1萬9257人因口腔癌死亡，每年口腔癌死亡數相當於「高鐵翻覆3次」，甚至在全民健保花費中，從105年口腔癌醫療的53億，一路攀升到110年99億，此外，高嚼食地區的戒檳師資不足、使病友想戒檳也無服務可用，甚至檳榔產業還文創化，透過社群平台直播販售，台灣應進行文化再造，而非保殘守缺。

中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會主委黃明裕說，檳榔本身有致癌性，檳榔次鹼更有成癮性，對口腔、咽喉、食道皆造成重大危害，即使台灣近年雖檳榔嚼食率下降，但口腔癌罹病率、口腔癌死亡人數未減，因此訂立檳榔防制專法有其必要性。

口腔癌病友崔文彬今與女兒現身分享，他早年輪班工作、長年嚼食檳榔，在39歲罹患口腔癌第四期，當時女兒讀小三、兒子國三，為了爭取時間陪伴太太及兒女，決定勇敢接受手術治療。他明年將帶著女兒步入婚禮，達成每一位父親的夢想，但其實有很多口腔癌父親，是來不及完成這個願望的。崔文彬女兒睿慈現為護理師，她說，當年很害怕爸爸離開，希望國人應重視吃檳榔的嚴重問題，保護更多家庭。

台北醫學大學口腔醫療服務隊隊長黃依婷今率2名副隊長，以牙醫系學生身份，呼籲政府盡速立法，不要成為健康不平等的幫兇。時代力量黨主席暨立法委員陳椒華今透過文字回應聯盟訴求，呼籲政府部門儘早研議適當管理方式，未來若在市場、消費者偏好等自由機制淘汰下，檳榔逐步走向退場，政府也應持續給予農民充足的轉作資源和輔導，並適時給予嚼檳民眾支持，避免檳榔持續造成國人健康的危害。