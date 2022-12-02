農產品藥殘比率高 農委會：受到氣候變遷影響

消基會昨公布市售各種通路抽檢80件蔬菜結果，整體不合格率高達36.3％，與衛福部食藥署通度端抽檢的9成、農委會源頭抽檢的98%合格率相距甚遠；農委會認為，受到極端氣候的影響，溫度上升，病蟲害多，未來將會擴大監測，用區域防治的方式，協助農民防治病蟲害。

農委會今天召開「農產品農藥殘留檢測 政府持續加強把關」記者會。農委會副主委陳駿季說，氣候變遷導致這幾年來極端氣候，極端氣候特別是高溫的時候，對於整個病蟲害，生活都會改變，農民本身沒有辦法很即時的回應，「當他看到病蟲害時，會不自覺多噴一些農藥」，或是其他方式管理，這樣的方式也會間接造成農藥殘留風險提高。

陳駿季表示，今年10月的氣溫比往年均高的1.9度，有的鄉鎮甚至平均高2度，在8月份氣溫平均高1.4到1.5度，這樣的一個高溫下，對病蟲害有加速情況。因此，更積極的防治，建構良好病蟲害監測網，監測病蟲害密度，當曲線上升到臨界值，透過區域防治，才能夠有效讓田間用藥安全達到合理水平。

據氣象局統計，今年11月為史上最熱的11月，以全台13個人工測站統計，均溫達24.16度，較第二高的2015年的24.15度高出0.01度。

今年高雄嘉義小番茄因為病蟲害管理不擅，病蟲害防治失敗，嚴重瘋欉（植栽無法生長）、裂果，植物疫病並未列為農業天然災害救助辦法中的項目，農委會卻列為災損，引起社會議論。

陳駿季表示，在一般情況下，農民噴藥後，病蟲害會從這一區跑到另外一區，未來要強化整體區域防治的觀念，開始在中南部產區布建很多，未來要增加監測密度，尤其是中南部、高屏地區番茄，會增加布點；監測網一定要夠，準確度就越高。