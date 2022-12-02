農產品藥物殘留多…為何與消基會數據差很多？ 農委會解惑

消基會昨公布市售各種通路抽檢80件蔬菜結果，整體不合格率高達36.3％，與衛福部食藥署通度端抽檢的9成、農委會源頭抽檢的98%合格率相距甚遠。農委會表示，消基會的蔬果農藥檢測結果提供資訊，哪些品項風險較高，未來上市前加強這些品項抽檢，同時加強農民輔導。

消基會抽檢小白菜類26件、8件不合格、不合格率達30.8％；青江菜類抽測26件、8件不合格、不合格率達30.8％；甜椒類抽測14件、不合格4件，不合格率達28.6％，另外，辛香料辣椒類抽測14件、不合格件數9件，不合格率達64.3％；其中1件小白菜檢出的「芬普尼」及「百利昔芬」農藥殘留，分別超標150倍及140倍。

農委會今天召開「農產品農藥殘留檢測 政府持續加強把關」記者會，農委會副主委陳駿季表示，農委會主要是進行農產品上市前檢驗，包括蔬果、茶葉、蜂蜜，整體而言，109年到111年抽檢數量超過2萬多件，還不包括質譜儀怪篩法檢測，除了110年菜豆類合格率88.4%偏低外，整體合格率維持97%、98%。

若農產品田間取樣檢測合格率達98%，但為何到末端消費市場，農產品不合格率卻超過三成？他表示，消基會的抽驗，是鞭策農委會上市前抽樣、輔導的重要依據，消基會在特定季節定期抽檢，有些因為極端氣候影響，病蟲害防治相對比較困難；也因此，未來監測會重新設計取樣時間點，並非1到12月平均分配，而是針對高風險的作物，特定的季節（如夏季），針對重要的品項，加強監測，持續推動病蟲害綜合管理（IPM），唯有源頭有效攔阻，才會讓消費者放心使用農產品。

陳駿季表示，消基會的數據，提醒相關單位要重視這樣的現象，這數據本身絕對高低，必須更深入了解基本取樣件數，當取樣件數少，如取樣三件，取一件不合格就達33%，但民間團體提供訊息，代表這些品項風險比較高，未來會增加抽檢。

行政院食安辦公室主任許甫表示，這次提出的品項，會納明年度專案，針對特定農產品殘留比率偏高者，會針對這些農產品的困難點提出協助，比如是否同一類作物無藥劑可用，還是管理沒有到位，應該如何協助等等，農委會和衛福部食藥署會立案管考。

農委會藥毒所副所長徐慈鴻表示，未來可以從質譜檢監測網，可以進行數據分系，利用大數據分辨哪塊田有沒有抽過，包括連續採收的品項、短期葉菜類為高風險，進行輔導；消基會是從食藥署的年度監測報告高風險的品項去採樣，透過檢測過程知道那些新興病蟲害發生，透過監測資料，有哪些用藥需求，盡量在源頭把監測覆蓋面擴大。