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車禍釀嚴重外傷 高壓氧治療助八旬老翁傷口癒合

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林澤村醫師表示老翁的傷口太深無法負載皮膚移植，因此讓他接受高壓氧治療，幫助癒合。圖／大千綜合醫院提供
林澤村醫師表示老翁的傷口太深無法負載皮膚移植，因此讓他接受高壓氧治療，幫助癒合。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣80歲洪姓老翁出遊時發生車禍，造成左小腿全皮缺損的大片傷口，還有開放性粉碎骨折，在外地醫院先接受骨折的內固定手術及傷口植皮，後來轉至大千綜合醫院就近治療，但他的左小腿仍有深可見骨釘的傷口，且合併壞疽組織與化膿，經醫師評估，老人家接受擴創手術及高壓氧治療，2個月後傷口癒合良好，免除再開刀之苦。

大千綜合醫院一般外科醫師林澤村表示，肢體的壓、砸傷，除清楚可見的骨折、皮膚或肌肉韌帶撕裂傷之外，另一個容易被忽略的問題是周邊血液循環受損，造成的原因，可能是血管的直接傷害或軟組織受傷腫脹造成的血管外在壓迫。

此時，高壓氧治療非常重要，除了可讓氧氣進入受損組織幫助復原，復原後的消腫更可打破過去「腫脹、壓迫、缺血、更腫脹」的惡性循環，建立「復原、消腫、更好的血循、更多的組織新生」的良性循環，讓病人可以不用再手術就能獲得良好復原狀態。

林澤村指出，老翁在外地醫院治療時，原本建議他再做一次植皮手術，轉至大千後，評估他的傷口太深，沒有足夠健康軟組織負載皮膚移植；因此先為他進行擴創手術，徹底清除傷口異物及壞死組織，再接受36次高壓氧治療與外科病房團隊的傷口照護，讓傷口逐漸長出新組織，覆蓋裸露的斷骨與骨釘，同時傷口邊緣的新皮膚也不斷增生，整體癒合狀況非常好，讓病患不用再接受第2次植皮手術。

他表示，高壓氧治療能幫助傷口癒合，讓病人不用歷經二次手術就可獲得良好的復原狀況，提供不希望再開刀或不適合手術的病人一項新選擇。

林澤村醫師表示高壓氧治療可讓氧氣幫助組織復原，並建立良性循環，讓病人獲得良好的復原狀態。圖／大千綜合醫院提供
林澤村醫師表示高壓氧治療可讓氧氣幫助組織復原，並建立良性循環，讓病人獲得良好的復原狀態。圖／大千綜合醫院提供

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