用香檳杯品茶！台南最新網美景點 可俯瞰赤崁樓、武廟

台南又有新的網美景點！座落在國定古蹟赤崁樓對面的精品高山茶專賣店「高覺茶」明天將開幕，6層樓高的白色立體幾何結構融合日式清水模的外觀，有別於傳統茶行，其中6樓開放式景觀台可眺望赤崁樓及祀典武廟，周邊城市街景一覽無遺，民眾只要入內參觀即可限量免費品茗用高腳香檳杯盛裝的「冰滴高山萃取茶」，以茶會友。

愛茶成痴的創辦人王賢明指出，他特地選在知名古蹟旁成立專賣店，目的是要推廣台灣茶葉文化，傳達台灣茶藝之美，希望藉由這一盞金黃澄亮的茶湯，讓民眾及國外遊客了解台灣百年的製茶工藝及泡茶文化，將茶融入在生活中，更期許自己能夠將台灣茶真正的滋味與魅力吹向國際，重現茶金風潮。

王賢明說，「高覺茶」主打台灣頂級高山茶，選用專為出產高端茶的「梨山茶區」，茶葉來源並非向大盤批發商取得，而是特別與梨山地區茶農共同投入茶園契作，目前自有與契作的高山茶園總面積約5公頃，地點主要位於新佳陽及福壽山之間。「高覺茶」更耗資近上億元，前後耗時5年在福壽山華岡地段建造大型高山製茶廠「雲深製茶」，此座製茶廠標高海拔2450公尺，總廠區占地660坪，是目前大梨山、福壽山地區中海拔最高、占地最廣，且為營建署合格發照建造的大型高山製茶廠。