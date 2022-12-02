「呷賽」能治病係金ㄟ 高醫激推腸道微菌叢植入治療

「呷賽」（吃屎）也能治病不是在開玩笑，高醫附設醫院岡山籌設營運處執行長吳登強在台灣醫療科技展解說糞便與健康的微妙關係，指「呷賽」治療法是利用糞便移植方式，有效將腸道內的菌叢恢復，台灣腸道微菌叢植入術已通過特管辦法，可準確對症下藥，達到治療成效。

吳登強在醫療講座上不計形象戴上「便便帽」與民眾分享「呷賽也能治病」的奧祕。他表示，許多研究發現，包括急性腸胃炎、偽膜性腸炎、代謝症候群、肥胖、巴金森氏症和自閉症等疾病，都與腸道微菌叢的多樣性和平衡有關，這也是為什麼很多人會補充益生菌，維持腸道健康。

他說，每個人腸道內的微菌叢組成都不同，腸道菌失衡就像花園裡雜草叢生，過去認為吃益生菌就能使腸道好菌增長，但益生菌能補充的種類與數量很少，糞便內的細菌量高達10的12次方，以糞便移植的方式能有效恢復腸道內的菌叢。腸道微菌叢植入治療，是直接改變腸道微生物群的方法，微菌叢植入就像在花園裡植下健康花草，可讓花園恢復生機。