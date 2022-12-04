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節食減肥容易復胖！想健康瘦身可以這樣吃

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
節食減肥容易復胖！想健康瘦身可以這樣吃。 圖片來源/Unsplash
節食減肥容易復胖！想健康瘦身可以這樣吃。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「瘦身食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的各類瘦身食物網路聲量排行。

想要擁有穠纖合度的身材，除了保持良好的運動習慣，飲食管理也是一大重點，節食減肥是不少人經常採取的較激烈的方法，但不正常飲食除了會對健康造成傷害，其實也更容易復胖。那究竟三餐該吃什麼，才能維持好身材又不傷身體呢？

「蘋果」熱量低、白天吃最佳　「咖啡」配運動有助脂肪燃燒

網友熱議瘦身食物 網路聲量排行

▲ 網友熱議瘦身食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議瘦身食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

健康減肥的重點是均衡飲食，因此我們觀察網路上對相關飲食習慣的相關討論，歸納在六大類食物中最受到大家關注的瘦身食物，發現在「水果類」中以「蘋果」聲量最高。由於蘋果中的果膠能預防體內糖分和脂肪的吸收，並吸附腸內的有害物質，一同排出體外，是不少明星減肥時會選擇的水果，也有網友分享自己的減重菜單，說道「水果可以選低熱量的蘋果，但台灣的水果還是較甜」，同時提醒民眾在挑選水果時仍須注意糖份問題。

而每天的正餐當然少不了「蛋類與肉類」以及「蔬菜」，有網友提及「減肥不要害怕吃肉！減肥的一定要吃夠蛋白質才瘦得快」，並表示每餐可以吃「份量差不多手掌大小的雞胸肉」，因為雞胸肉有豐富的高蛋白，搭配運動可以幫助脂肪燃燒，達到增肌效果，也有網友分享自己的減重食譜，推薦綜合了蛋肉類與蔬菜類的「洋蔥紅蘿蔔炒蛋」，由於紅蘿蔔的β-胡蘿蔔素和植物纖維，可促進新陳代謝；而有「蔬菜中的皇后」美名的洋蔥則富含槲皮素，能抑制脂肪堆積，算是益處多多的一道菜餚，引來其他民眾留言附和補充「洋蔥紅蘿蔔炒蛋色彩比較繽紛，吃起來會快樂很多！」。

此外，在飲品方面，減少飲料的攝取是對許多人來說最困難的地方，許多重度飲料愛好者哀號「飲料真的很難戒！」、「每次減肥失敗都是敗在這」，引起廣大迴響，有熱心網友給予建議，像是「減肥其實還是可以喝無糖茶跟黑咖啡」、「早餐先把大冰奶換成無糖豆漿」，因為「茶類」中的兒茶素，能夠降低人體膽固醇、腸內脂肪吸收，如果想踏出瘦身的第一步，不妨將每天一杯的手搖飲料替換成無糖茶，降低身體的負擔；不過也有民眾提醒「咖啡跟茶都有幫助脂肪分解，但分解變成脂肪酸後，如果沒有運動去代謝成能量，脂肪酸還是會變成脂肪喔」，表示燃脂食物還是要搭配運動，才能真正發揮效用。

想瘦身除了吃對食物，份量與少油烹飪方式也是一大學問，並同時搭配運動才能相輔相成。無論如何，都不要忘了各類食物都要均衡攝取、並且持之以恆，才不會對健康造成影響喔！

觀看原文→https://bit.ly/3UrgVuG

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

脂肪 減肥

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